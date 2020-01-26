الدولار يسجل 15.76 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 26-1-2020

سعر الدولار والعملات الأجنبية

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الأحد، شراءً 15.76 جنيه، وبيعا 15.86 جنيه.



سعر اليورو​

بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، الأحد، شراءً 17.36 جنيه، وبيعا 17.54 جنيه.



سعر الجنيه الاسترليني​

أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم، الأحد، فقد سجل شراءً 20.57 جنيه، وبيعا 20.88 جنيه.



الفرنك السويسري​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الأحد، شراءً 16.21 جنيه، وبيعا 16.37 جنيه.



سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الأحد، فقد سجل شراءً 14.37 جنيه، وبيعا 14.52 جنيه.



سعر اليوان الصينى

سجل اليوان الصينى اليوم، الأحد، شراءً 2.27 جنيه، وبيعا 2.29 جنيه.

استقرت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الأحد 26 يناير 2020، أمام الجنيه وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك الأهلي المصري.وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم، الأحد 26 يناير 2020، وأسعار العملات الأجنبية:سعر الدولار الأمريكي