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اقتصاد

لتحويل النشاط من سكني إلى تجاري.. جهاز مدينة القاهرة الجديدة يسترد 3 وحدات مخالفة بالتجمع الخامس

الأحد 26/يناير/2020 - 10:01 ص
إزالة مخالفة بالقاهرة
إزالة مخالفة بالقاهرة الجديدة
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آمنة عبد العظيم
صرح المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم شن حملات مكثفة للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة، أسفرت عن  استرداد 3 وحدات مخالفة بالحى الثالت بالتجمع الخامس بالمدينة.

ونوه المهندس جمال طلعت، إلى أنه تم استرداد الوحدات لقيام أصحابها بتحويل النشاط من سكنى إلى تجارى، وعدم عودة الشيء إلى أصله، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار القضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة وتنفيذًا للقانون، وبما لا يتعارض مع القانون  رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ الحملات تحت إشراف المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس جهاز  القاهرة الجديدة للتجمع الخامس، وبالتعاون مع إدارة الأمن بالجهاز وشرطة  المرافق وقوة من قسم شرطة التجمع الخامس بالمدينة.
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