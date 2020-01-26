يسبب التهابًا رئويًا.. وفاة 41 شخصًا بالكورونا وإصابة 1300 في الصين.. فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدى، إن الصين أعلنت ان هناك 41 شخصًا توفوا بسبب فيروس كورونا الجديد، فيما أصيب أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم، وفى الوقت ذاته تسارع السلطات الصحية فى شتى الدول لمنع انتقال الفيروس بين مواطنيها.





وأضافت الإعلامية رشا مجدى، عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أنه ارتفعت حصيلة قتلى فيروس كورونا في الصين إلى 41 شخصا، وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل 26 حالة وفاة و881 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي الذي يسببه فيروس كورونا المستجد (2019- إن سي أو في)، مؤكدة ان كل حالات الوفاة التى سجلت حدثت فى مقاطعة " أوهان" الصينينة والتى تعتبر مركز تفشي الفيروس.





يذكر أن الحكومة الصينية استدعت 40 طبيبا عسكريا؛ لمواجهة تفشي فيروس «كورونا المستجد»، الذي انتشر في البلاد منذ أواخر ديسمبر 2019.





وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، في بيان، إن مجمل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين يبلغ الآن 1287.





وحدثت كل حالات الوفاة الجديدة في ووهان مركز تفشي الفيروس والتي تم عزلها صحيا بشكل فعلي مع مسارعة الصين لاحتواء انتشار الفيروس إلا الغالبية العظمى من حالات الإصابة وكل حالات الوفاة المؤكدة حتى الآن كانت في الصين ولكن تم أيضا اكتشاف الفيروس في تايلاند وفيتنام وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ونيبال وفرنسا والولايات المتحدة واستراليا.