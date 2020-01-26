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أخبار العالم

شفاء أول حالة مصابة بـ فيروس كورونا الغامض

الأحد 26/يناير/2020 - 10:21 ص
شفاء أول حالة مصابة
شفاء أول حالة مصابة بـ فيروس كورونا الغامض
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية عن علاج أول حالة تصاب بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، في شنغهاي.

ففي 10 يناير الجاري، أصيبت المريضة، البالغة من العمر 56 عاما، بالالتهاب الرئوي ولكن لم ترتفع درجة حرارتها لمدة 6 أيام، لذا توصل فريق الخبراء إلى أنه يمكن إخراجها من المستشفى.

وظهرت أعراض الفيروس على السيدة الصينية بعد يومين من وصولها إلى شنغهاي، حيث تعيش منذ فترة طويلة في ووهان، التي ينتشر بها فيروس كورونا.

وفي 15 يناير تم نقلها إلى المستشفى، أكد الأطباء أنها مصابة بفيروس جديد وهذه هي أول حالة إصابة في المنطقة.

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وأثناء العلاج، تحسنت حالة المرأة، ولم ترتفع درجة حرارة جسدها لمدة ستة أيام، وأصبحت المرأة تتنفس بشكل أفضل، وأظهرت اختبارات رد فعل الأحماض النووية نتائج سلبية.

بعد ذلك، قررت لجنة الخبراء أن تخرجها من المستشفى.

أكدت الحكومة الصينية، اليوم، الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا الجديد إلى 56 حالة داخل البلاد؛ بينما ارتفع عدد المصابين إلى 1400 حالة.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

وتنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.
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