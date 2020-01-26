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برلمان

برلماني: تطبيق 365 سيساهم في تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية

الأحد 26/يناير/2020 - 12:20 م
النائب فايز بركات،
النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أكد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم، أن إطلاق تطبيق 365 صحة عبر الهاتف المحمول، لتقديم خدمات معينة للمرضى في نطاق المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، سيساهم كمنصة إلكترونية جديدة فى تحسين مستوى جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة من خلال المستشفيات الجامعية للمواطن المصرى.

وأوضح بركات فى بيان صحفى له أنه يمكن المريض من تحديد احتياجاته من المستشفى سواء الكشف أو إجراء تحاليل طبية أو الآشعة بكل أنواعها أو أسرة للعناية المركزة أو الحضانات، ثم يتم توجيهه إلى أقرب مكان حسب النطاق الجغرافي للمريض لتوفير الخدمة، وبالتالي يساعد على توفير الوقت والمجهود على المريض، كما أن التطبيق سيعمل على منع تعرض المريض لمضاعفات أخرى؛ نتيجة لتنقله بين المستشفيات بحثًا عن مكان مناسب للعلاج.

وأشار بركات إلى أن المستشفيات الجامعية تمتد في مختلف المحافظات بعدد 113 مستشفى جامعيا، منها 70 مستشفى جامعيا متعدد التخصصات.

مشيدًا بما تبذله أن الوزارة لتطوير هذا الكم من المستشفيات ورفع كفاءة العمل بها ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث خصصت 500 مليون جنيه لتطوير أقسام الطوارئ بالمستشفيات الجامعية المختلفة، ويتم وضع أولوية لدعم الأقسام التي هي بحاجة ماسة إلى التطوير من بين 113 مستشفى جامعي، ثم تتوالى المستشفيات تباعا في التطوير.
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