ارتفاع ضحايا فيروس كورونا في الصين.. وخلاف تركي روسي في إدلب.. أبرز عناوين الصحف السعودية

اهتمت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم، الأحد، بانتشار فيروس كورونا في الصين، ومحاولات إقحام اسم السعودية في قضية الملياردير جيف بيزوس، إضافة إلى الأوضاع في سوريا.





وأبرزت صحيفة "الرياض" تأكيد الصين إصابة 1975 شخصا بفيروس كورونا الجديد، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس إلى 56.





وظهر الفيروس في البداية في مدينة ووهان بإقليم هوبي بوسط الصين أواخر العام الماضي، وانتقل إلى مدن صينية أخرى من بينها بكين وشنغهاي.





كما اهتمت الصحف بإعلان وزارة الصحة السعودية اتخاذ إجراءات وقائية للقادمين من الصين، تحسبًا لأي إصابات بفيروس كورونا الجديد.





وناشدت وزارة الصحة، في بيان صادر عنها، القادمين من الصين الإبلاغ عند ظهور أي أعراض لفيروس كورونا الجديد.





فيما أبرزت "عاجل" إعلان السلطات الصينية التوصل لدواء مضاد لفيروس كورونا الجديد المتفشي في البلاد، والذى أسفر عن مقتل 56 شخصًا وأكثر من ألف إصابة.





في وقت سابق، أعلنت مدينة شانتو الساحلية بالصين، اعتزامها حظر دخول السيارات والسفن والأشخاص المدينة، ابتداءً من يوم 27 يناير، للمساعدة لوقف انتشار فيروس كورونا الذي تفشى في مدينة ووهان منذ نهاية 2019.





من جانبها، اهتمت "عكاظ" بالخلاف بين تركيا وروسيا بشأن الوضع في سوريا، حيث شن الجيش السوري هجوما عسكريا واسعا على مواقع المعارضة السورية، بعد انهيار التفاهمات التركية الروسية حول وقف إطلاق النار في إدلب.





وفي تطور ميداني جديد، قال ناشطون سوريون إن قوات النظام والمليشيات الإيرانية أحكمت سيطرتها على بلدة معرشمارين (جنوبي إدلب) بعد معارك مع فصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام.







من جهة أخرى، استهدفت «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة) وجماعة أنصار التوحيد، بالصواريخ والقذائف المدفعية مواقع قوات النظام السوري في قرى حلبان وسمكة والنوحية والذهبية شرقي إدلب، ما تسبب بمقتل عدد من عناصر قوات النظام السوري وإصابة ضابط برتبة رائد في قرية حلبان.





في غضون ذلك، قالت مصادر مطلعة لـ «عكاظ» إن التشاور بين روسيا وتركيا حول إدلب لم يعد قائما، مشيرا إلى أن العلاقة التركية الروسية دخلت مرحلة المواجهة في إدلب، لافتا إلى أن تركيا قد تتجه لدعم الفصائل المسلحة في إدلب وريفها لمواجهة هجمات الجيش السوري.





وأكدت المصادر أن اليومين القادمين سيحددان مصير مدينة إدلب، في الوقت الذي تحذر فيه الدول الكبرى من تداعيات إنسانية بسبب عمليات النزوح الكبيرة من مناطق الصراع.





من جهته، قال المتحدث باسم البنتاجون «جوناثان هوفمان»، في حديث لوكالة «نوفوستي» الروسية، إن العسكريين الأمريكيين سيبقون في مواقعهم في سوريا، مؤكدا الحرص الأمريكي على إبقاء التواصل مع نظرائهم الروس، تجنبا لوقوع اشتباكات بين الجانبين.





ونفى «هوفمان»، التقارير التي أشارت إلى وقوع تبادل لإطلاق النار بين العسكريين الروس والأمريكيين في سوريا، موضحا أنه لا يمتلك معلومات عن ذلك، مضيفا: «كل ما يمكنني قوله إننا نوجد حيث كنا وإنهم يعلمون أين نوجد».





بينما اهتمت "سبق" بتقارير أمريكية عن وجود أدلة تكشف تورط شقيق صديقة الملياردير الأمريكي ومؤسِّس "أمازون" جيف بيزوس؛ في فضيحة "بيزوس" الشهيرة.





وأوضحت أن هناك معلومات تشير إلى أن صديقة بيزوس نفسها قد تكون متورّطة في هذه القضية؛ حيث إن هناك شكوكًا وتحقيقات بأن تكون متعاونة مع شقيقة مايكل سانشيز؛ لابتزاز الملياردير الأمريكي.





وكشف المطلعون على التحقيقات أن المدّعين الفيدراليين لديهم أدلة عدة من بينها رسائل نصية في 10 مايو 2018 أُرسلت من جهاز لورين- صديقة بيزوس- إلى شقيقها مايكل؛ تحتوي على رسائل غزلية وصور لبيزوس.





كما اعترض المحقّقون على رسالة نصية وصورة أُرسلت من جهاز لورين إلى مايكل في 3 يوليو 2018 لبيزوس دون قميص.





وفي 20 مارس الماضي، كانت مصادر إعلامية أمريكية قد كشفت أن مايكل سانشيز -شقيق صديقة جيف بيزوس- قبض مبلغًا مقداره 200 ألف دولار من ناشر صحيفة "ناشونال انكوايرر" الأمريكية، مقابل صور ورسائل حسّاسة بين بيزوس ولورين.





وكان المدّعي العام الأمريكي في نيويورك في أكتوبر 2019 قد برّأ السعودية من فضيحة "جيف بيزوس"؛ مالك "أمازون" وصحيفة "واشنطن بوست".





ومحليا، اهتمت الصحف بالطقس البارد في المملكة، حيث تواصل الكُتلة الهوائية القُطبية ذات البرودة الشديدة تأثيرها في أجواء المملكة، مُترافقة بدرجات حرارة مُنخفضة، تصل ليلًا إلى الصفر المئوي في أجزاءٍ واسعة من شمال ووسط وشرق المملكة، مع توقعات باستمرار تأثيرها حتى يوم الثلاثاء.



