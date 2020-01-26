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أخبار العالم

وسط الرصاص الحي .. توافد آلاف الطلاب إلى ساحات التظاهر في العراق.. صور

الأحد 26/يناير/2020 - 11:19 ص
توافد آلاف الطلاب
توافد آلاف الطلاب إلى ساحات التظاهر في العراق
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دعاء أبوهشيمة
أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل، بأن قوات الأمن العراقية تطلق الرصاص الحي على الطلبة المتظاهرين في محافظة كربلاء.

ونقلت "سكاي نيوز" عن مصدر طبي قوله إن 10 متظاهرين أصيبوا بإطلاق النار.

وذكرت وسائل الإعلام العراقية أن أعدادا كبيرة من الطلاب والمواطنين بدأوا في التوافد، منذ الساعات الأولى من اليوم الأحد، إلى ساحات التظاهر؛ وذلك تنديدا بفض قوات الأمن للاعتصام الرئيسي في المدينة وإحراق خيام المحتجين.

وشارك الآلاف من طلاب المدارس والجامعات بتظاهرات اليوم إضافة إلى مواطنين من مختلف الفئات والشرائح، لإسناد المعتصمين في ساحات التظاهر وسط إجراءات أمنية لحمايتهم من أية خروقات.

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وفي وقت سابق من اليوم، نقل مجلس الأمن الوطني العراقي الملف الأمني في محافظات الوسط والجنوب إلى وزارة الداخلية.
وسط الرصاص الحي .. توافد آلاف الطلاب إلى ساحات التظاهر في العراق.. صور
وسط الرصاص الحي .. توافد آلاف الطلاب إلى ساحات التظاهر في العراق.. صور
وسط الرصاص الحي .. توافد آلاف الطلاب إلى ساحات التظاهر في العراق.. صور
وسط الرصاص الحي .. توافد آلاف الطلاب إلى ساحات التظاهر في العراق.. صور
وسط الرصاص الحي .. توافد آلاف الطلاب إلى ساحات التظاهر في العراق.. صور
وسط الرصاص الحي .. توافد آلاف الطلاب إلى ساحات التظاهر في العراق.. صور
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