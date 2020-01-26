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مياه المنيا تنفذ 125 برنامجاً تدريبياً لـ 3000 متدرب خلال عام

الأحد 26/يناير/2020 - 12:55 م
صدى البلد
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القسم الميداني

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه المنيا، إن الإدارة العامة للتدريب بالشركة نجحت خلال العام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ فى تدريب 3069 متدرباً من داخل الشركة وخارجها من الطلبة فى مجالات مختلفة.

وأضاف الشهاوى أن الشركة وقعت عدة بروتوكولات تعاون مشترك مع  الأكاديميات و المراكز التعليمية الخاصة والكليات العلمية و مركز تدريب الشركة لتنمية مهارات العاملين بالشركة  وزيادة كفاءتهم وفاعليتهم بالعمل وتفعيل التدريب الميداني بالمحطات لتنمية المهارات الفنية للمتدربين.

وتابع أن الشركة نجحت فى اعتماد مدربين معتمدين (TOT) من العاملين، قادرين على تناول وتدريس المواد التدريبية بكفاءة دون الحاجة إلى الاستعانة بمدربين من خارج الشركة.

وفى سياق متصل، أشار إلى إنهاء التدريبات والاختبارات  للمرشحين للترقية بالمسار الوظيفي لعامي 2018 و 2019 و تعدت نسبة النجاح 95% لإختبارات المسار الوظيفي المعدة من قبل الشركة القابضة، بالإضافة إلي تدريب العاملين الجدد بالشركة (المرحلة الأولى) بالمسار الوظيفي، ويعد برنامج المسار الوظيفي أحد أسس الترقى للدرجة الوظيفية الأعلى.

وأضاف أنه تم التعاون مع المعمل المرجعي بالشركة القابضة لتدريب الكيميائيين الجدد علي المعايير والإجراءات المتبعة لرفع العينات وتحليلها للوصول إلى أعلى مستويات الجودة.

وأشار إلى المسئولية المجتمعية للشركة فى تدريب طلبة الجامعات (التدريب الصيفي) وفقا لتخصصاتهم  وتأهيلهم لسوق العمل من خلال برامج تدريبية تخصصية  علمية وإدارية مدعمة لطلبة الجامعات بمركز تدريب الشركة شملت برامج اللغات ( انجليزي- اسباني-الماني) البرمجة اللغوية والتصميمات ( ICDL-3d max-photo shop-……….)  

وأوضح  الشهاوي أنه تم تنفيذ 65 برنامجا للتدريب الفني لعدد 1409 عمال بالشركة و27 برنامج تدريب إداري ومالي لـ 538 متدربا و١٤ برنامج تدريب IT لعدد 212 متدربا و١٤تدريب مسار وظيفي 110 متدربين بالإضافة إلى التدريبات الخارجية للطلاب بتكلفة رمزية كنوع من تخفيف التكاليف على أسرهم حيث تم تنفيذ عدد  ٥برامج تدريبية  لطلبة(هندسة - علوم - زراعة -  تجارة- طب) لعدد 800 طالب وطالبة ليصل اجمالي البرامج  التدريبية 125 برنامجا تدريبيا وعدد المستفيدين. 

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