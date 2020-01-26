ضبط 13 ألف عبوة مقرمشات غير صالحة للاستهلاك داخل مصنع غربي الإسكندرية

داهم ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، مصنعا غير مرخص لانتاج السلع الغذائية، بمنطقة العامرية غربي المدينة، وضبطوا داخله 13 ألف عبوة مقرمشات، تبين أن جميعها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.









وردت معلومات لضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بقيام مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العامرية أول، بإنتاج المواد الغذائية والمقرمشات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي باستخدام مواد تصنيع مجهولة المصدر.





عقب تقنين الإجراءات، تمت مداهمة المصنع وضبط داخله 13 ألف عبوة "مقرمشات"، معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيق.