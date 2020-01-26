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حوادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص بحادثي تصادم في البحيرة

الأحد 26/يناير/2020 - 01:55 م
تصادم بالبحيرة
تصادم بالبحيرة
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جمالات الدمنهوري

لقى شخصان مصرعهما كما أصيب 4 آخرين بجرح وسحجات وكدمات واشتباه كسور، وقوع حادثى تصادم بين سيارتين بطريق " كوم الطرفايه - الخط الوسطاني"، بمركز كفر الدوار وتصادم بين سيارة ملاكي وأخري تمناية بالطريق الصحراوي بنطاق قسم شرطة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة.

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تلقى اللواء الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغين الأول من مركز شرطة كفر الدوار يفيد، يفيد بحادث تصادم بطريق كوم الطرفاية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين وفاة كل من "مندور سالم عبد اللطيف" 50 سنة ومقيم برشيد ، "حسن ابراهيم عبد الجليل ابو عامر " 46 سنة ومقيم بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة.

وكان البلاغ الثانى حول إصابة 4 أشخاص بجروح خطيرة في أماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخري تمناية على الطريق الصحراوي بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية.

والمصابون هم كل من:" مني عوض محمد" 37 سنة، " سعاد عبد الغني الدسوقي" 60 سنة، " عبير شوقي مرسي" 15 سنة، " محمد مبارك راشد"  60 سنة، وتم إجراء الإسعافات اللازمة لهم.. وتحرر المحضران اللازمان للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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