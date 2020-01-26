الفوز يا أهلي.. رسالة دعم من وائل جمعة لـ الأحمر قبل مواجهة النجم الساحلي

وجه وائل جمعة نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي للفريق قبل ساعات من مباراة النجم الساحلي ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا .





وكتب وائل جمعة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " :" نلتقي اليوم إن شاء الله بمباراة الأهلي والنجم.. الفوز يا أهلي إن شاء الله".





ويلتقى الأهلى اليوم النجم الساحلى بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا .





ويقع الأهلى فى المركز الثالث بترتيب المجموعة بـ 7 نقاط خلف النجم الساحلي المتصدر بـ 9 نقاط والهلال السودانى صاحب المرتبة الثانية بـ 9 نقاط أيضا .





<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">نلتقي اليوم إن شاء الله في الاستوديو الخاص بمباراة الأهلي والنجم.. الفوز يا أهلي إن شاء الله ✌ <a href="https://t.co/EWSKR18BL7">pic.twitter.com/EWSKR18BL7</a></p>— Wael Gomaa (@WaelGomaa) <a href="https://twitter.com/WaelGomaa/status/1221387555884670976?ref_src=twsrc%5Etfw">January 26, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



