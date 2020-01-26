كالياري يجبر إنتر ميلان على التعادل في الدوري الإيطالي

أجبر كالياري مضيفه إنتر ميلان، على التعادل الأيجابي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة رقم 21 من الدوري الإيطالي "كالتشيو".
جاء هدف إنتر ميلان عن طريق لاوتارو مارتينيز، في الدقيقة 29، من صناعة أشلي يونج المنضم حديثًا للفريق قادمًا من مانشستر يونايتد، حيث احتاج اللاعب الإنجليزي 29 دقيقة فقط ليضع بصمته الأولى مع فريقه الجديد.
في المقابل استطاع رادجا ناينجولان، أن يسجل هدف التعادل لفريقه كالياري، في الدقيقة 78.
وتعرض لاوتارو مارتينيز لاعب الانتر للطرد في الدقيقة 94 في نهاية المباراة، بعد إعتراض على حكم اللقاء بشكل غير لائق.
وسيطر كالياري على مجريات المباراة بالكامل، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 59% مقابل 41% للنيراتزوري أصحاب الأرض.
ويحتل إنتر ميلان وصافة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة، متأخرًا عن يوفنتوس المتصدر بفارق ثلاث نقاط علمًا بأن السيدة العجوز سيحل ضيفًا على نابولي الليلة، بينما يحتل كالياري المركز السادس برصيد 31 نقطة.