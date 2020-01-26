كالياري يجبر إنتر ميلان على التعادل في الدوري الإيطالي

جاء هدف إنتر ميلان عن طريق لاوتارو مارتينيز، في الدقيقة 29، من صناعة أشلي يونج المنضم حديثًا للفريق قادمًا من مانشستر يونايتد، حيث احتاج اللاعب الإنجليزي 29 دقيقة فقط ليضع بصمته الأولى مع فريقه الجديد.





في المقابل استطاع رادجا ناينجولان، أن يسجل هدف التعادل لفريقه كالياري، في الدقيقة 78.





وتعرض لاوتارو مارتينيز لاعب الانتر للطرد في الدقيقة 94 في نهاية المباراة، بعد إعتراض على حكم اللقاء بشكل غير لائق.



