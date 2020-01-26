AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وكيل تعليم البحيرة يلتقي بأعضاء اتحاد الطلاب قبل مشاركتهم في المؤتمر العام

الأحد 26/يناير/2020 - 06:57 م
وكيل تعليم البحيرة
وكيل تعليم البحيرة يلتقى بأعضاء إتحاد الطلاب قبل مشاركتهم
Advertisements
جمالات الدمنهوري

التقى الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة يرافقه عمرو عمارة  موجه عام التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية وأسرة التربية الاجتماعية بالمديرية اليوم الأحد بأعضاء المكتب تنفيذى لمجلس إتحاد طلاب المحافظة والمقرر حضورهم المؤتمر الأول لمجلس إتحاد الطلاب على مستوى الجمهورية اليوم الأحد وحتى ٢٩ من الشهر الجارى.


وطالب وكيل تعليم البحيرة خلال لقائه بالمكتب تنفيذى لمجلس اتحاد الطلاب ببذل المزيد من الجهد وأن يكونوا على قدر المسئولية التي كلفوا بها امام زملائهم الطلاب وتنمي لهم المزيد من التوفيق في مؤتمر انتخابات اتحاد طلاب الجمهورية.

والجدير بالذكر ان المؤتمر يستمر  فعالياته من اليوم الأحد الموافق 26/1/2020 حتى الأربعاء الموافق 29/1/2020 بالمركز الرئيسي لإتحاد طلاب المدارس بالقاهرة. بمشاركة جميع المكاتب التنفيذية بجميع المحافظات، لتشكيل وانتخاب مجلس إتحاد طلاب ومكتبه التنفيذى ولجانه للمرحلة الثانوية. 

وجاء لقاء وكيل تعليم البحيرة بأعضاء المكتب التنفيذي لمجلس اتحاد الطلاب على مستوى المحافظة ويرافقه عمرو عمارة  موجه عام التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية وأسرة التربية الاجتماعية بالمديرية فى إطار بالاهتمام بالأنشطة الطلابية ،واثراء روح  الانتماء لدي الطلاب من خلال الممارسات الديمقراطية .
وكيل تعليم البحيرة يلتقي بأعضاء اتحاد الطلاب قبل مشاركتهم في المؤتمر العام
وكيل تعليم البحيرة يلتقي بأعضاء اتحاد الطلاب قبل مشاركتهم في المؤتمر العام
وكيل تعليم البحيرة يلتقي بأعضاء اتحاد الطلاب قبل مشاركتهم في المؤتمر العام
وكيل تعليم البحيرة يلتقي بأعضاء اتحاد الطلاب قبل مشاركتهم في المؤتمر العام
وكيل تعليم البحيرة يلتقي بأعضاء اتحاد الطلاب قبل مشاركتهم في المؤتمر العام
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حفل غنائى للفنان إيهاب توفيق بكلية التربية الموسيقية بالزمالك

تعليم القليوبية تطلق مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى

بحضور همام وعقل.. تنصيب اتحاد طلاب مدارس جنوب سيناء

تنصيب مدير تعليم القاهرة رائدا عاما للاتحادات الطلابية

عمليات تعليم البحيرة: لا مشكلات في امتحانات الشهادة الإعدادية

تعليم البحيرة: حضور 99.6٪ امتحانات الإعدادية ولا شكاوى من الطلاب

ترشيحاتنا

الفرق بين أعراض فيروس كورونا والإنفلونزا العادية

سقوط صواريخ بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد

قناة تذيع مباراة نهائي إفريقيا لليد بين مصر وتونس.. تعرف عليها

منتخب الجزائر يحصد برونزية إفريقيا لليد ويتأهل لملحق الأولمبياد

يحسن النظر ويمنع السرطان.. 5 فوائد صحية تجبرك على تناول البصل الأخضر

قلب الأسد .. شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون جرئ.. شاهد سارة نخلة بـ إطلالة مثيرة

أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل موز باللبن

5 ملايين لايك .. بيونسيه تشعل إنستجرام بهذه الإطلالة