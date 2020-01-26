وكيل تعليم البحيرة يلتقي بأعضاء اتحاد الطلاب قبل مشاركتهم في المؤتمر العام





التقى الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة يرافقه عمرو عمارة موجه عام التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية وأسرة التربية الاجتماعية بالمديرية اليوم الأحد بأعضاء المكتب تنفيذى لمجلس إتحاد طلاب المحافظة والمقرر حضورهم المؤتمر الأول لمجلس إتحاد الطلاب على مستوى الجمهورية اليوم الأحد وحتى ٢٩ من الشهر الجارى.









وطالب وكيل تعليم البحيرة خلال لقائه بالمكتب تنفيذى لمجلس اتحاد الطلاب ببذل المزيد من الجهد وأن يكونوا على قدر المسئولية التي كلفوا بها امام زملائهم الطلاب وتنمي لهم المزيد من التوفيق في مؤتمر انتخابات اتحاد طلاب الجمهورية.





والجدير بالذكر ان المؤتمر يستمر فعالياته من اليوم الأحد الموافق 26/1/2020 حتى الأربعاء الموافق 29/1/2020 بالمركز الرئيسي لإتحاد طلاب المدارس بالقاهرة. بمشاركة جميع المكاتب التنفيذية بجميع المحافظات، لتشكيل وانتخاب مجلس إتحاد طلاب ومكتبه التنفيذى ولجانه للمرحلة الثانوية.



