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مفعول السحر.. تعرف على فوائد غير متوقعة لـ زيت الزيتون للعناية بـ الشعر

الأحد 26/يناير/2020 - 06:51 م
مفعول السحر .. تعرف
مفعول السحر .. تعرف على فوائد غير متوقعة لـ زيت الزيتون
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رضوى حسام

يعرف زيت الزيتون بفوائده العديدة للشعر والبشرة، بالإضافة لأنه من أكثر الزيوت الطبيعية المفيدة للصحة.


 كشف موقع " health line " عن أبرز استخدامات زيت الزيتون للعناية بالشعر.

 

وتعد أبرز فوائد زيت الزيتون للشعر الآتي :-

-علاج تلف الشعر

- المزيد من الرطوبة

- يلمع الشعر

- نعومة

- زيادة نمو الشعر

- تقليل قشرة الرأس

 

أما عن أبرز الوصفات للاستفادة من زيت الزيتون في العناية بالشعر :-

 

-         قناع زيت الزيتون والأفوكادو :-

تساعد الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية في الأفوكادو على ترطيب شعرك. وقد أظهرت الأبحاث أن المعادن مثل تلك الموجودة في الأفوكادو قد تساعد على إغلاق بشرة ، والتي يمكن أن تمنع تساقط الشعر، بالإضافة لفوائد زيت الزيتون السابقة.

 

-         قناع زيت الزيتون وشجرة الشاي:-

   
إذا كنت تعاني من قشرة الرأس أو تهيج فروة الرأس ، فقد يساعد زيت شجرة الشاي  مع زيت الزيتون على تقليل التهيج وعلاج قشرة الشعر.

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