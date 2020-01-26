مفعول السحر.. تعرف على فوائد غير متوقعة لـ زيت الزيتون للعناية بـ الشعر

يعرف زيت الزيتون بفوائده العديدة للشعر والبشرة، بالإضافة لأنه من أكثر الزيوت الطبيعية المفيدة للصحة.





كشف موقع " health line " عن أبرز استخدامات زيت الزيتون للعناية بالشعر.

وتعد أبرز فوائد زيت الزيتون للشعر الآتي :-

-علاج تلف الشعر

- المزيد من الرطوبة

- يلمع الشعر

- نعومة

- زيادة نمو الشعر

- تقليل قشرة الرأس

أما عن أبرز الوصفات للاستفادة من زيت الزيتون في العناية بالشعر :-

- قناع زيت الزيتون والأفوكادو :-

تساعد الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية في الأفوكادو على ترطيب شعرك. وقد أظهرت الأبحاث أن المعادن مثل تلك الموجودة في الأفوكادو قد تساعد على إغلاق بشرة ، والتي يمكن أن تمنع تساقط الشعر، بالإضافة لفوائد زيت الزيتون السابقة.

- قناع زيت الزيتون وشجرة الشاي:-