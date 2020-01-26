مفعول السحر.. تعرف على فوائد غير متوقعة لـ زيت الزيتون للعناية بـ الشعر

يعرف زيت الزيتون بفوائده العديدة للشعر والبشرة، بالإضافة لأنه من أكثر الزيوت الطبيعية المفيدة للصحة.
كشف موقع " health line " عن أبرز استخدامات زيت الزيتون للعناية بالشعر.
وتعد أبرز فوائد زيت الزيتون للشعر الآتي :-
-علاج تلف الشعر
- المزيد من الرطوبة
- يلمع الشعر
- نعومة
- زيادة نمو الشعر
- تقليل قشرة الرأس
أما عن أبرز الوصفات للاستفادة من زيت الزيتون في العناية بالشعر :-
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قناع زيت
الزيتون والأفوكادو :-
تساعد الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية في الأفوكادو على ترطيب شعرك.
وقد أظهرت الأبحاث أن المعادن مثل تلك الموجودة في الأفوكادو قد تساعد على إغلاق
بشرة ، والتي يمكن أن تمنع تساقط الشعر، بالإضافة لفوائد زيت الزيتون السابقة.
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قناع زيت الزيتون وشجرة الشاي:-
إذا كنت تعاني من قشرة الرأس أو تهيج فروة الرأس ، فقد يساعد زيت شجرة الشاي مع زيت الزيتون على تقليل التهيج وعلاج قشرة الشعر.