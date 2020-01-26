جامعة أسيوط تستقبل الفنانة الأرجنتينية ماريا كرستينا خلال مشاركتها فى انطلاق فعاليات ورشة عمل النسيج لطلاب التربية الفنية بكلية التربية النوعية

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على حرص الجامعة على دعم كافة الأنشطة الطلابية بمختلف مجالاتها والتي تأتى على رأس أولوياتها النشاط الفني و الارتقاء بالفن والانفتاح على الفنون و الثقافات مختلفة لما للفنون من دور كبير في نشر الثقافة والتنوير في المجتمع الجامعي والرقى بالذوق العام، هذا إلى جانب أهمية الفنون باعتبارها إحدى الوسائل المعبرة عن ثقافات وحضارات توارثت عبر الأجيال، لافتًا إلى جودة المعروضات الفنية من حيث الأفكار التي تم تصميمها وتنفيذها والتي تناولت جوانب حضارية وثقافية متعددة.

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جاء ذلك تعقيباَ على انطلاق فعاليات ورشة النسيج المشتركة لطلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية والفنانة الأرجنتينية ماريا كرستينا و التي تقوم على استخدام تقنيات و أساليب و رموز ثقافة حضارة أمريكا الجنوبية في تخصص النسيج ، و التي نظمها قسم التربية الفنية ، وذلك بحضور الدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية ، والدكتورة أمل أبو زايد عميدة كلية التربية الفنية بجامعة المنيا ، و الدكتورة أبرار مصطفى وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب، و الدكتورة هالة صلاح الدين عبد الستار رئيس قسم التربية الفنية ، و الدكتور ممدوح على يوسف الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة ، والدكتورة رحاب أحمد بقسم التربية الفنية ،و المخرج الفنان أسماعيل بكر ، و لفيف من أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم و بمشاركة طلاب الكلية بمرحلتي الدراسات العليا و البكالوريوس





و من جانبه أكد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب على اهتمام إدارة الجامعة بتنظيم العديد من الندوات و ورش العمل في كافة التخصصات الفنية وذلك لتنمية المهارات العملية لأبنائها الطلاب و تشجيع الموهوبين وتقديم الدعم اللازم لتبنى أفكارهم الابتكارية و الإبداعية و رعاية المتميزين وتطوير مهاراتهم و تكريمهم تشجيعاَ و تحفيزاَ لهم و لنشرهم ثقافة الفنون.





و أوضح الدكتور وجدي رفعت أن الورشة امتدت على مدار أربعة أيام كما شهد اليوم الثاني افتتاح معرض فني مشترك للفنانة ماريا كرستينا و إبداعات الطلاب ، وشهد اليوم الثالث زيارة دير السيدة العذراء بأسيوط ، و اختتمت فعاليات الورشة بتكريم إدارة الكلية للفنانة ماريا كرستينا و كذلك أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم و القائمين على الورشة.