مدرب بيراميدز يعلق هزيمة الفريق من رينجرز على اتحاد الكرة

قال الكرواتي انتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز إن فريقه قدم مباراة قوية للغاية أمام رينجرز رغم الخسارة بهدف في كأس الكونفدرالية الأفريقية، مشيرا إلى أن الفريق سيطر تماما على مجريات اللقاء والمنافس كان يلعب بعشرة لاعبين في الدفاع، ووصلت العديد من الفرص للاعبي فريقه ولكنهم أهدروها أمام المرمى في حين سجل رينجرز الهدف من الفرصة الوحيدة التي لاحت له.





وأضاف خلال المؤتمر الصحفي بأن الخسارة هي فاتورة لعب مباراة كل ٣ أيام، وكان يجب أن يستغل التأهل في إراحة العناصر المجهدة ويدفع بلاعبين آخرين لتجهيزهم للمرحلة المقبلة، ولديه إصابات مثل محمد فاروق وإيريك تراوري، ولا يمكن أن يلوم اللاعبين على الخسارة لأنهم فعلوا كل شيء ممكن في كرة القدم، ولم يحالفهم التوفيق في تسجيل الفرص.





المدرب أشار إلى أن جون أنطوي ودودو الجباس أهدرا العديد من الفرص السهلة أمام مرمى رينجرز، ويتمنى أن يكونا أكثر إيجابية على المرمى في اللقاءات المقبلة، والجهاز الفني يسعى جديا لعلاج مشكلة إهدار الفرص، وغياب عبد الله السعيد كان مؤثرا لأنه هداف الفريق في مختلف البطولات، ولكن كان يجب إراحته بأي حال من الأحوال.





تشاتشيتش، شدد على أن الفريق ليس أمامه متسع من من الوقت ولابد من الإعداد لمواجهة فريق مصر يوم الأربعاء، ثم يسافر إلى موريتانيا لخوض لقاء نواذيبو الموريتاني، ويتمنى أن يكون التوفيق حليف الفريق في المرحلة المقبلة.