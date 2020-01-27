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محافظات

محافظة القاهرة تزف بشرى سارة للشباب يوم 3 فبراير.. تفاصيل

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:00 ص
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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عبد العزيز جمال
أعلنت محافظة القاهرة تنظيم أول ملتقى توظيفى لها، تحت عنوان "استثمار الشباب"،  يوم 3 فبراير المقبل.

وأكدت المحافظة في بيان، أن الملتقى سيكون لمدة يوم واحد من الساعة التاسعة ​صباحا حتى الخامسة مساء، بمشاركة عدد كبير من شركات ومكاتب التوظيف، والتدريب والتأهيل للعمل بالقطاع الخاص والحكومى.

كما سيشارك جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحديقة الجزيرة أمام دار الأوبرا المصرية بكورنيش النيل.

جدير بالذكر أن جهاز المشروعات الصغيرة بمحافظة القاهرة، مول مشروعات الشباب بقيمة 386 مليون جنيه خلال عام 2019 .

كما قدم حزمة من التدريبات للشباب على الاعمال اليدوية والصناعات الصغيرة لفتح اسواق جديدة للعمل، خاصة بحى الزاوية الحمراء لكثرة الأسر الفقيرة بها.
محافظة القاهرة تزف بشرى سارة للشباب يوم 3 فبراير.. تفاصيل
محافظة القاهرة تزف بشرى سارة للشباب يوم 3 فبراير.. تفاصيل
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