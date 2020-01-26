الأهلي ضد النجم الساحلي.. الأحمر يتقدم 1 - 0 على ليتوال في الشوط الأول ..فيديو

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم الأهلي على النجم الساحلي، بهدف وحيد في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب السلام فى الجولة الـ5 بدور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.





جاء هدف الأهلي فى الدقيقة 32 عن طريق أجاي من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.





وباغت أحمد الشيخ دفاعات النجم فى الدقيقة الأولى من الناحية اليسرى وتوغل بطريقة رائعة داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة لتصطدم بالدفاع وتخرج الي ركلة ركنية.





وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء للاعب بن عمر فى الدقيقة 4.





وظهرت خطورة النجم الساحلي في الدقيقة السادسة بعدما حصل كريم عريبي على الكرة خارج منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تصويبة صاروخية لكن الشناوي تألق في إبعادها إلى ركلة ركنية، مرت بسلام على الأهلي.





و شكل العريبي خطورة علي مرمي الاهلي بعد توغل اكثر من رائع من الناحية اليمني ويراوغ ياسر ابراهيم ببراعة ويسددها بقوة وكالمعتاد ينقذها محمد الشناوي فى الدقيقة 21 .





وأهدر حسين الشحات فرصة هدف بطريقة غريبة بعدما قطع الكرة من امام حارس مرمي النجم الساحلي ويسددها غير متقنة تماما وتخرج الي ضربة مرمي علي الرغم من ان المرمي خالى من الحارس فى الدقيقة 22 .





وبهذه النتيجة الأهلي المركز الاول من المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، بينما يحتل النجم الساحلي، المركز الثانى برصيد 9 نقاط، والهلال السوداني يحتل المركز الثالث برصيد 9 نقاط، وبلاتنيوم في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.



