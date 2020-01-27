انطلاق فعاليات الملتقى الطلابي الثاني لكليات الصيدلة بجامعة سوهاج اليوم

ينطلق اليوم الاثنين،

وأكد "عزيز" أن الجامعة تسعى لتسخير كل جهودها وتقديم كل ما لديها من إمكانات لنجاح هذا الملتقي وظهوره بالمظهر المشرف الذي يليق باسم الجامعة، موجهًا تعليماته بتوفير كل الإمكانات المتاحة لظهور الفعاليات بالشكل الذي يتناسب مع مكانة الجامعة من حيث الشكل والمضمون، وذلك من خلال تجهيز الملاعب لممارسة الأنشطة المختلفة والمنافسات العلمية والثقافية والاجتماعية، وتجهيز أماكن الإقامة للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والمشرفين، وأيضًا توفير التغذية الخاصة بهم.

وعرض الدكتور مجدي القاضي، الأنشطة المختلفة التي سيتم ممارستها خلال الملتقي كالانشطة الرياضية والثقافية والعلمية والفنية والجوالة، إضافة إلى منافسات بين أعضاء هيئة التدريس المشاركين، كما سيشمل الملتقى برنامج ترفيهي للتعرف على أهم معالم سوهاج الأثرية والسياحية، مشيرًا الي انه سيشارك في فعاليات الملتقي ٥١٢ طالبا وطالبة من كليات الصيدلة من ١٠ جامعات مختلفة كجامعة القاهرة، طنطا، جنوب الوادي، المنصورة وغيرها.