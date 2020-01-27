انطلاق فعاليات الملتقى الطلابي الثاني لكليات الصيدلة بجامعة سوهاج اليوم

ينطلق اليوم الاثنين، الملتقي الطلابي الثاني لكليات الصيدلة ، الذي يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، بالمسرح الروماني في جامعة سوهاج.
وتستمر فعاليات هذا الملتقى الذي تنظمه جامعة سوهاج في الفترة من 26 الي 30 يناير 2020 ، انطلاقا من دور الجامعات في إطلاق قدرات وطاقات الشباب واكتشاف مواهبهم، فى لقاء تنافسى متعدد الأنشطة على أرض جامعة سوهاج.
وأعلنت جامعة سوهاج أنها ستنظم اليوم حفل الافتتاح الرسمي، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالمقر الجديد للجامعة، في تمام الساعة التاسعة صباحا.
ومن المقرر أن يشارك في الملتقي الطلابي الثاني لكليات الصيدلة ، 540 طالبا وطالبة من 10 جامعات.
وقال الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج ، إن تنظيم هذا الملتقي يأتي فى إطار حرص الجامعة وكلية الصيدلة، على دعم التواصل بين كليات قطاع الدراسات الصيدلية، وتبادل الخبرات العلمية والثقافية والرياضية، بالاضافة الي تشجيع الطلاب على اكتساب مهارات التواصل الفعال والتى تخدم الخريجين فى سوق العمل.
وأكد "عزيز" أن الجامعة تسعى لتسخير كل جهودها وتقديم كل ما لديها من إمكانات لنجاح هذا الملتقي وظهوره بالمظهر المشرف الذي يليق باسم الجامعة، موجهًا تعليماته بتوفير كل الإمكانات المتاحة لظهور الفعاليات بالشكل الذي يتناسب مع مكانة الجامعة من حيث الشكل والمضمون، وذلك من خلال تجهيز الملاعب لممارسة الأنشطة المختلفة والمنافسات العلمية والثقافية والاجتماعية، وتجهيز أماكن الإقامة للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والمشرفين، وأيضًا توفير التغذية الخاصة بهم.
وعرض الدكتور مجدي القاضي، الأنشطة المختلفة التي سيتم ممارستها خلال الملتقي كالانشطة الرياضية والثقافية والعلمية والفنية والجوالة، إضافة إلى منافسات بين أعضاء هيئة التدريس المشاركين، كما سيشمل الملتقى برنامج ترفيهي للتعرف على أهم معالم سوهاج الأثرية والسياحية، مشيرًا الي انه سيشارك في فعاليات الملتقي ٥١٢ طالبا وطالبة من كليات الصيدلة من ١٠ جامعات مختلفة كجامعة القاهرة، طنطا، جنوب الوادي، المنصورة وغيرها.
وعرض الدكتور مجدي القاضي، الأنشطة المختلفة التي سيتم ممارستها خلال الملتقي كالانشطة الرياضية والثقافية والعلمية والفنية والجوالة، إضافة إلى منافسات بين أعضاء هيئة التدريس المشاركين، كما سيشمل الملتقى برنامج ترفيهي للتعرف على أهم معالم سوهاج الأثرية والسياحية، مشيرًا الي انه سيشارك في فعاليات الملتقي ٥١٢ طالبا وطالبة من كليات الصيدلة من ١٠ جامعات مختلفة كجامعة القاهرة، طنطا، جنوب الوادي، المنصورة وغيرها.