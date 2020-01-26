بحضور 540 طالبا وطالبة.. جامعة سوهاج تستقبل الملتقى الصيدلي الثاني للجامعات المصرية

استقبلت جامعة سوهاج منذ قليل وفود الجامعات المشاركة في الملتقي الصيدلي الثاني للجامعات المصرية، والذي يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، في الفترة من ٢٦ الي ٣٠ يناير الجاري، بمشاركة ١٠ جامعات وحضور ٥٤٠ طالب وطالبة من كليات الصيدلة .





وأوضح الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب أن الملتقى يهدف إلى دعم التواصل بين كليات قطاع الدراسات الصيدلية، وتبادل الخبرات العلمية والثقافية والرياضية بين الطلاب، بالإضافة إلى تشجيعهم على اكتساب مهارات التواصل الفعال وزيادة خبراتهم العلمية والعملية بما يؤهلهم للمنافسة بسوق العمل بعد التخرج.





و أكد صفا أن إدارة الجامعة قدمت كافة أوجه الدعم لتنظيم هذا الملتقى وتوفير سبل الراحة للوفود المشاركة، لخروجه بالشكل اللائق والمشرف للجامعة، مشيرًا إلى أنه تم تقسيم اللجان وتوزيع المسئوليات والاختصاصات على ذوى الخبرة فى كافة المجالات، مضيفا ً أن تلك اللجان يرأسها لجنة عليا وتشمل لجنة استقبال كبار الزوار، لجنة تسكين الطالبات وهيئة الإشراف ولجنة استقبال وفود الجامعات.





و أشار الدكتور مجدي أمين القاضي عميد الكلية إلي ان انعقاد هذا الملتقى بالجامعة يعتبر فرصة جيدة لطلاب كليات الصيدلة لفتح آفاق جديدة، والتعرف على كل ماهو مبتكر في مجال البحوث والدراسات العلمية، واكسابهم بعض المهارات الحياتية الهامة، مضيفًا أنه تم تجهيز ملاعب الجامعة لممارسة الأنشطة الرياضية والمنافسات العلمية، الثقافية والاجتماعية، إلي جانب تجهيز المرافق الداعمة مثل المستشفيات والإدارات الطبية، وأماكن الإقامة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمشرفين، وتوفير التغذية الخاصة بهم.



