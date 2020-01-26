AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بحضور 540 طالبا وطالبة.. جامعة سوهاج تستقبل الملتقى الصيدلي الثاني للجامعات المصرية

الأحد 26/يناير/2020 - 04:56 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
Advertisements
قســــم التعليم
استقبلت جامعة سوهاج منذ قليل وفود الجامعات المشاركة في الملتقي الصيدلي الثاني للجامعات المصرية، والذي يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، في الفترة من ٢٦ الي ٣٠ يناير الجاري، بمشاركة ١٠ جامعات وحضور ٥٤٠ طالب وطالبة من كليات الصيدلة .

وأوضح الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب أن الملتقى يهدف إلى دعم التواصل بين كليات قطاع الدراسات الصيدلية، وتبادل الخبرات العلمية والثقافية والرياضية بين الطلاب، بالإضافة إلى تشجيعهم على اكتساب مهارات التواصل الفعال وزيادة خبراتهم العلمية والعملية بما يؤهلهم للمنافسة بسوق العمل بعد التخرج.

و أكد صفا أن إدارة الجامعة قدمت كافة أوجه الدعم لتنظيم هذا الملتقى وتوفير سبل الراحة للوفود المشاركة، لخروجه بالشكل اللائق والمشرف للجامعة، مشيرًا إلى أنه تم تقسيم اللجان وتوزيع المسئوليات والاختصاصات على ذوى الخبرة فى كافة المجالات، مضيفا ً أن تلك اللجان يرأسها لجنة عليا وتشمل لجنة استقبال كبار الزوار، لجنة تسكين الطالبات وهيئة الإشراف ولجنة استقبال وفود الجامعات.

و أشار الدكتور مجدي أمين القاضي عميد الكلية إلي ان انعقاد هذا الملتقى بالجامعة يعتبر فرصة جيدة لطلاب كليات الصيدلة لفتح آفاق جديدة، والتعرف على كل ماهو مبتكر في مجال البحوث والدراسات العلمية، واكسابهم بعض المهارات الحياتية الهامة، مضيفًا أنه تم تجهيز ملاعب الجامعة لممارسة الأنشطة الرياضية والمنافسات العلمية، الثقافية والاجتماعية، إلي جانب تجهيز المرافق الداعمة مثل المستشفيات والإدارات الطبية، وأماكن الإقامة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمشرفين، وتوفير التغذية الخاصة بهم.

والجدير بالذكر أن الجامعات المشاركة بالملتقى هي جامعة القاهرة، المنصورة، طنطا، أسيوط، جنوب الوادي، السادات، الفيوم، حورس، وجامعة ٦ اكتوبر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادات جامعة الفيوم لاستضافة أسبوع فتيات الجامعات الخامس

ماراثون الامتحانات ينطلق في الجامعات.. القاهرة تلتزم بنظام البابل شيت.. وجنوب الوادي تمنع ارتداء البناطيل المقطعة و البرمودا في اللجان.. وكاميرات مراقبة في كفر الشيخ.. وأطقم طبية في أسيوط

رئيس جامعة سوهاج يتابع الاستعدادات النهائية للملتقى الصيدلي الثاني للجامعات

معسكرات لطلاب المنيا استعدادا لأسبوع الجامعات

جامعة سوهاج تستقبل الوفود المشاركة في الملتقى الصيدلي الثاني للجامعات المصرية

ترشيحاتنا

في ذكري ميلاد سندريلا.. تعرف على زيجات سعاد حسني

سكان عمارات العبور يعيشون لحظات رعب بعد حريق معرض موبيليا .. فيديو

مش فارق معاها.. ريهانا تتألق في عشاء جرامي بعد انفصالها عن السعودي حسن جميل

إنقاذ عمارات العبور من كارثة بعد احتراق معرض موبيليا .. صور

رئيس جمعية أمراض الصدر: إذا شعرت بهذه الأعراض فأنت مصاب بفيروس كورونا.. فيديو

حكم فوائد البنوك.. الإفتاء توضح.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل موز باللبن

5 ملايين لايك .. بيونسيه تشعل إنستجرام بهذه الإطلالة

يحسن النظر ويمنع السرطان.. 5 فوائد صحية تجبرك على تناول البصل الأخضر