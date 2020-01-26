جامعة سوهاج تستقبل الوفود المشاركة في الملتقى الصيدلي الثاني للجامعات المصرية

تستقبل اليوم جامعة سوهاج الوفود المشاركة في الملتقي الصيدلي الثاني للجامعات المصرية والتي تستضيفه الجامعة في الفترة من ٢٦ الي ٣٠ يناير وبمشاركة ١٠ جامعات مصرية، صرح بذلك الدكتور احمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة.





وقال الدكتور مجدي امين القاضي القائم بعمل عميد الكلية خلال الاجتماع التحضيري الاخير للملتقي، انه سوف يتم استقبال ٥٤٠ طالب من طلاب كلية الصيدلة بالجامعات المختلفة المشاركة





وسوف يتم تسكين الوفود وتوفير كافة سبل الراحة لهم كما سيتم تنظيم حفل غنائي للترحيب بهم في تمام الساعة ٨ مساءًا بالمسرح الروماني بالمحافظة.



