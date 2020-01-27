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توك شو

شعبة الخضروات: الجزر يأتي إلينا من الصين بداية من شهر 5.. فيديو

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:45 ص
الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة
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إبراهيم القادري
قال أحمد محمد أحمد عضو شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية ، أن من أهم الخضروات التي تقوم مصر با استيرادها من الصين هو الثوم والجزر واليوسفي والتفاح وهذه المنتجات ليست اساسية بالنسبة لنا ولكنها تعمل على سد الفجوة في السوق المصري.

وأضاف أحمد محمد أحمد خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سي المذاع علي قناه دي إم سي ، أن  هذه المنتجات لو حدث أنها من الممكن انها تؤثر على المواطن المصرى يمكننا الاستغناء عنها لان لدينا البدائل .

وأوضح أحمد محمد أحمد ، أن الدولة يجب ان تأخذ حذرها لان هذا الطعام له تأثير على المواطن المصرى اذا وصل إلينا كما اننا لسنا اقل من الدول الغربية في أخذ الحذر.

وتابع أحمد محمد أحمد ، أن الجزر يأتي إلينا من الصين بداية من شهر 5 حتى نهاية شهر 11.

واستكمل أحمد محمد أحمد ، أن هذه المنتجات نقوم بزرعها في مصر ولكنها تسد الفجوة لدينا حتى نقوم بالدخول الى الموسم الجديد في مصر .
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