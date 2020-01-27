شعبة الخضروات: الجزر يأتي إلينا من الصين بداية من شهر 5.. فيديو

قال أحمد محمد أحمد عضو شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية ، أن من أهم الخضروات التي تقوم مصر با استيرادها من الصين هو الثوم والجزر واليوسفي والتفاح وهذه المنتجات ليست اساسية بالنسبة لنا ولكنها تعمل على سد الفجوة في السوق المصري.





وأضاف أحمد محمد أحمد خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سي المذاع علي قناه دي إم سي ، أن هذه المنتجات لو حدث أنها من الممكن انها تؤثر على المواطن المصرى يمكننا الاستغناء عنها لان لدينا البدائل .





وأوضح أحمد محمد أحمد ، أن الدولة يجب ان تأخذ حذرها لان هذا الطعام له تأثير على المواطن المصرى اذا وصل إلينا كما اننا لسنا اقل من الدول الغربية في أخذ الحذر.





وتابع أحمد محمد أحمد ، أن الجزر يأتي إلينا من الصين بداية من شهر 5 حتى نهاية شهر 11.



