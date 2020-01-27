لو شاكك فى العداد.. تعرف على كيفية كشف التلاعب في السيارة المستعملة

كثرت في الفترة الأخيرة عمليات الغش في بيع السيارات المستعملة، ومن أساليب الغش الشائعة هي التلاعب في أرقام عداد الكيلو مترات، حتى يتم إخفاء استهلاك السيارة الحقيقي وهو ما يرفع سعر بيعها.

لذا نقدم لكم بعض النصائح التي يمكن اتباعها للكشف عن وجود تلاعب في عداد الكيلومترات أم لا :

1- كتيب الصيانة

قم بالإطلاع على كتيب مركز الصيانة الخاص بالسيارة، وراجع بيانات مسافات السير المقطوعة به، ويقارنها بقراءة عداد الكيلومترات في السيارة.

2- متوسط السير السنوي

من المعتاد أن تقطع السيارات مسافة 20 ألف كيلو سنويًا، فإذا كانت السيارة المراد شرائها عمرها 5 سنوات مثلًا، فإنه من المفترض أن تكون قد قطعت مسافة 100 ألف كيلو متر، فإذا وجدت قراءة العداد أقل من ذلك بكثير، فمن الجائز جدًا أن تكون القراءة غير صحيحة.

3- مدى تهالك الدواسات

يمكن استنتاج استهلاك السيارة من فحص مدى تهالك دواسات السرعة والفرامل، حيث أن الاستهلاك الكبير للسيارة يؤدي إلى تهالك دواسات السيارة، فإذا وجدت الدواسات تهالكت بشكل كبير وقراءة العداد متدنية فهذا يدل على التلاعب.

4- جودة الإطارات

إذا لاحظت أن الإطارات متهالكة، وعداد المسافات في السيارة يظهر 20 ألف كيلومتر مثلًا فقط، فإن هذا يدل على التلاعب، لأنه من المفترض ان لا يقل العمر الافتراضي للإطارات عن 50 ألف كيلو متر.

5- فحص أرقام العداد

إذا لاحظت أن أرقام عداد المسافات غير متساوي أو غير متناسق، فابتعد فورًا عن عملية الشراء.

6- فحص التابلوه

قم بفحص التابلوه جيدًا، فإذا وجدته غير محكم، أو يوجد خدوش في البراغي الخاصة به، فهذا قد يكون دليل على فكه للتلاعب بمسمار عدادات الكيلومترات.

7- الكسوة الداخلية

الكسوة الداخلية و التمزقات الموجودة فيها من مؤشرات الاستخدام الكثيف للسيارة، فإذا وجدت الكسوة متهالكة وعداد قراءة الكيلومترات قليل، فهذا يدل أيضًا على الغش.