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رياضة

مفيش راحة.. الأهلي يستأنف مرانه ظهر غد الاثنين

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:03 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  استئناف تدريبات الفريق غدًا الاثنين، في الواحدة ظهرًا، بعد الفوز مساء اليوم الأحد على النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف، في المرحلة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي تدريباته دون راحة قبل السفر إلى السودان، الخميس المقبل، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها السبت المقبل.

وحقق الأهلي الفوز على النجم بهدف جونيور أجايي، الذي أحرزه في الدقيقة 32 من عمر المباراة.

وانفرد الأهلي  بصدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد عشر نقاط، وبفارق نقطة عن فريقي النجم الساحلي والهلال السوداني.

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