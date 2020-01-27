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رياضة

فايلر: الفوز على النجم خطوة مهمة نحو التأهل لدور الثمانية الإفريقي

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:28 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أبدي رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف سجله جونيور أجايي، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد السلام، ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال فايلر، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «أنا سعيد بالفوز على فريق كبير مثل النجم الساحلي التونسي.. كان هدفنا من البداية تحقيق الفوز، وكان ذلك واضحًا من خلال الأداء والضغط القوي، وقدم الفريق شوطًا أول مميزًا، وأهدرنا الكثير من الفرص، التي كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة».

وأوضح المدير الفني للأهلي أن الشوط الثاني من المباراة شهد التحامات قوية وتدخلات عنيفة بين اللاعبين، تعكس مدى أهمية وجدية المباراة لدى الفريقين، ورغبتهما في الحصول على النقاط الثلاث، وهو ما نجح الأهلي في تحقيقه في النهاية بمجهود وإصرار اللاعبين داخل الملعب.

وأشار فايلر إلى أن النجم الساحلي بادل الأهلي الهجمات خلال الشوط الثاني، ولكن قابله تمركز جيد من لاعبينا، وهو ما ساعد في الحفاظ على هدف التقدم، ليتحقق الفوز، وهو ما سعى إليه الفريق منذ بداية المباراة.

واستكمل فايلر تصريحاته قائلًا: «سعيد بالنتيجة وتحقيق الفوز والسير خطوة مهمة نحو الصعود إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، لاستكمال أهدافنا في المشوار الإفريقي».

وشدد المدير الفني للأهلي على أنه لا يحب الحديث عن أسباب الغيابات، ومنها محمد مجدي «أفشة» أو أي لاعب آخر، لأن جميع اللاعبين على مسافة واحدة من الأهمية بالنسبة إليه، وهو دائمًا ما يبحث عن المصلحة العامة للأهلي من خلال اختياراته.

وأضاف أن تصدر الأهلي المجموعة الثانية أمر طبيعي، ويدفع الجميع لبذل المزيد من الجهد للحفاظ على الصدارة في بطولة بحجم دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أنه يحاول دائمًا التغلب على الصعوبات والغيابات بسياسة التدوير، لتجهيز جميع اللاعبين وحسم المواقف الصعبة وتجاوزها في جميع البطولات.

وتحدث فايلر عن محمد الشناوي، حارس الفريق، مشيرًا إلى أنه يقوم بدور كبير ويقدم مردودًا رائعًا، وأمر طبيعي أن يصل إلى هذا المستوى، لأنه ييذل قصارى جهده في التدريب للثبات على هذا المستوى.

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