ضبط 5 أطنان مبيدات زراعية منتهية الصلاحية في البحيرة.. صور

تمكن رجال الرقابة التجارية بمديرية التموين و التجارة الداخلية بالبحيرة من ضبط ٥ أطنان مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بأحد مصانع بيرالسلم بناحية أبو حمص وتم التحفظ على الكميات التى تم ضبطها ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها.

وكانت معلومات قد وردت للإدارة التموينية بأبو حمص تنفيذ بوجود كميات من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية بأحد مصانع بير السلم باحدى قرى مركز أبو حمص بغرض إعادة تدويرها لبيعها على أنها كاملة الصلاحية.

وبعرض المعلومات على المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وجه بتشكيل حملة تموينية بالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى والرقابة التجارية برئاسة المهندس سمير البلكيمى.

وبمداهمة المكان المشار إليه ضبط كمية تقدربخمسة أطنان مبيدات زراعية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وآلاف العبوات الفارغة والاستيكارات وماكينات تعبئة وبراميل وجراكن مواد خام وحيث يقوم صاحب المكان بتعبئة المبيدات الزراعية في عبوات جديدة ووضع استيكارات في مصنع غير مرخص.

وتم نقل الكميات التي تم ضبطها وجميع المحتويات الاخرى بأحد المخازن التابعة لمديرية التموين والتحفظ عليها ومصادرها، لحين صدور قرار من وكيل النائب العام باعدامها..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

