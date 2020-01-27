كنت بلعب رياضات عنيفة.. زينة تكشف عن كواليس فيلم الفلوس

أبدت الفنانة زينة عن سعادتها بمشاركتها في فيلم «الفلوس»، مضيفة أن مخرج «الفلوس» كبير في المجال ولديه رؤية وإحساس في صناعة اخراج أفلام الحركة والأكشن قائلا «المخرج عينه حلوة ومطلع كل حاجة حلوة».





وأضافت «زينة» خلال تصريحات تليفزيونية أنها ظهرت في فيلم الفلوس بدور جديد غير تقليدي، مشيرة إلى أن تدريباتها استعدادا لدورها في فيلم «الفلوس» كان مداعبة مع خالد الصاوي وتامر حسني.





وأوضحت «زينة» أن فريق التدريب الذي استعان به منتج الفيلم كان رائع جدا، متابعة : «أنا في الأكشن أعجبكم أوي، وأنا صغيرة كنت بلعب رياضات عنيفة جودو وكرة قدم وسباحة وأخذت بطولات».





وأشارت «زينة» إلى أن المقالب بين تامر حسني وخالد الصاوي خارج الفيلم كانت أكثر من داخل الفيلم، وخالد الصاوي دائما كان يختفي ويقول انه لم ياتي إلى الفندق، مؤكدة أن العمل مع خالد الصاوي ممتع وهو شخصية طيبة جدا.





ولفتت إلى أن خالد الصاوي ممثل عظيم ومحمد سلام كويدان كبير وهو خفيف الظل حتى في الحياة الطبيعية وقنبلة ضحك وبيكسر الدنيا، مشيرة إلى أن عائشة بن أحمد فنانة جميلة تشبة الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي وهي صغيرة.