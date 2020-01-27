AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كنت بلعب رياضات عنيفة.. زينة تكشف عن كواليس فيلم الفلوس

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:20 ص
الفنانة زينة
الفنانة زينة
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
أبدت الفنانة زينة عن سعادتها بمشاركتها في فيلم «الفلوس»، مضيفة أن مخرج «الفلوس» كبير في المجال ولديه رؤية وإحساس في صناعة اخراج أفلام الحركة والأكشن قائلا «المخرج عينه حلوة ومطلع كل حاجة حلوة».

وأضافت «زينة» خلال تصريحات تليفزيونية أنها ظهرت في فيلم الفلوس بدور جديد غير تقليدي، مشيرة إلى أن تدريباتها استعدادا لدورها في فيلم «الفلوس» كان مداعبة مع خالد الصاوي وتامر حسني.

وأوضحت «زينة» أن فريق التدريب الذي استعان به منتج الفيلم كان رائع جدا، متابعة : «أنا في الأكشن أعجبكم أوي، وأنا صغيرة كنت بلعب رياضات عنيفة جودو وكرة قدم وسباحة وأخذت بطولات».

وأشارت «زينة» إلى أن المقالب بين تامر حسني وخالد الصاوي خارج الفيلم كانت أكثر من داخل الفيلم، وخالد الصاوي دائما كان يختفي ويقول انه لم ياتي إلى الفندق، مؤكدة أن العمل مع خالد الصاوي ممتع وهو شخصية طيبة جدا.

ولفتت إلى أن خالد الصاوي ممثل عظيم ومحمد سلام كويدان كبير وهو خفيف الظل حتى في الحياة الطبيعية وقنبلة ضحك وبيكسر الدنيا، مشيرة إلى أن عائشة بن أحمد فنانة جميلة تشبة الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي وهي صغيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد حصوله على جائزة جينيس ريكورد.. محمد هنيدي يهنئ تامر حسني

ربنا يهديكي.. الجمهور يهاجم زينة بسبب ملابسها الجريئة على أفيش الفلوس

زينة تشوق الجمهور لـ «الفلوس» وتنشر صورة من كواليس الفيلم

تامر حسني يحتفل بـ فيلمه الجديد الفلوس بحضور جوهرة.. صور

زينة ترتدي شورت في العرض الخاص لفيلمها الجديد الفلوس

تعليق مثير من أكرم حسني بعد مشاهدة فيلم الفلوس لـ تامر حسني .. شاهد

ترشيحاتنا

اخبار الأهلي.. بشرى سارة من شوبير للجماهير.. والاحمر يتصدر مجموعته بعد الفوز على النجم

120 مليونا.. سعر صادم لـ عقد الإماراتية أحلام الشامسي

عاجل.. نقل مباراة الزمالك ووادي دجلة إلى استاد القاهرة

للوقاية من الأمراض.. خالد الجندي يكشف عن 22 كلمة تحمي من وباء كورونا

المقاولون يهدد صدارة الأهلي بعد الفوز على طنطا.. تعرف على ترتيب الدوري المصري

قناة تذيع مباراة نهائي إفريقيا لليد بين مصر وتونس.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مميزات تتمتع بها لكزس LS 2020 ..صور

مين الأجمل؟.. زوجة عمرو يوسف وشقيقته يثيران الجدل

حزام أخضر.. نجوى كرم بإطلالة تكشف عن فقدانها الوزن