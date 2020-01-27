AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ميشيل أوباما تحصد جائزة أفضل ألبوم منطوق بـ GRAMMY

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:23 ص
ميشيل أوباما
ميشيل أوباما
Advertisements
سعيد فراج
فازت ميشيل أوباما (زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما) بجائزة GRAMMY كأفضل ألبوم منطوق، ضمن الحفي السنوي للجوائز في دورتها الـ62 لعام 2020، وذلك عن كتابها الصوتي الذي يحمل اسم Becoming، ويتناول حياتها الشخصية من الصغر إلى السيدة الأولى في أمريكا. 

من جهة أخرى تألقت النجمة العالمية ريهانا خلال عشاء ما قبل حفل الجرامي الذي أقيم أمس السبت، بحضور نجوم ونجمات هوليوود في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. 

وظهرت ريهانا مع DJ Khalid على السجادة الحمراء في كامل أناقتها مرتدية فستان ذهبي في أول ظهور إعلامي لها بعد انفصالها عن الملياردير السعودي حسن جميل. 

وحضرت ريهانا حفل عشاء الجرامي كمدعوة وليست منافسة على الجوائز الموسيقية بسبب غيابها عن الغناء لفترة طويلة لانشغالها بماركتها العالمية fenty. 
ميشيل أوباما تحصد جائزة أفضل ألبوم منطوق بـ GRAMMY
ميشيل أوباما تحصد جائزة أفضل ألبوم منطوق بـ GRAMMY
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل انفصال النجمة العالمية ريهانا عن حبيبها الملياردير السعودي

بيحبها تخينة.. الاكل الدسم وراء انفصال ريهانا عن حبيبها

مش فارق معاها.. ريهانا تتألق في عشاء جرامي بعد انفصالها عن السعودي حسن جميل

أخبار الفن | أيمن بهجت قمر يسب جمهوره.. ابنة ماجد المصري تكشف عن سبب مخاوفها منه

ترشيحاتنا

تسريب لـ الكتاتني يكشف موقف الجماعة من البرادعي.. فيديو

تعليق أحمد موسى بعد اعتداء الجمهور التونسي على منتخب مصر لليد.. فيديو

اسباب احتباس البول .. احذر تناول هذه الأدوية

في هذه الحالات توقف عن تناول الجبنة الرومي

أحمد موسى يضع صور قادة الإخوان تحت حذائه على الهواء.. شاهد

اخبار الزمالك.. حسم مصير عواد مع الفريق.. خديعة مازيمبي.. نقل مباراة الأبيض ووادي دجلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مميزات تتمتع بها لكزس LS 2020 ..صور

مين الأجمل؟.. زوجة عمرو يوسف وشقيقته يثيران الجدل

حزام أخضر.. نجوى كرم بإطلالة تكشف عن فقدانها الوزن