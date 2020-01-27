ميشيل أوباما تحصد جائزة أفضل ألبوم منطوق بـ GRAMMY

فازت ميشيل أوباما (زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما) بجائزة GRAMMY كأفضل ألبوم منطوق، ضمن الحفي السنوي للجوائز في دورتها الـ62 لعام 2020، وذلك عن كتابها الصوتي الذي يحمل اسم Becoming، ويتناول حياتها الشخصية من الصغر إلى السيدة الأولى في أمريكا.

من جهة أخرى تألقت النجمة العالمية ريهانا خلال عشاء ما قبل حفل الجرامي الذي أقيم أمس السبت، بحضور نجوم ونجمات هوليوود في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.





وظهرت ريهانا مع DJ Khalid على السجادة الحمراء في كامل أناقتها مرتدية فستان ذهبي في أول ظهور إعلامي لها بعد انفصالها عن الملياردير السعودي حسن جميل.





وحضرت ريهانا حفل عشاء الجرامي كمدعوة وليست منافسة على الجوائز الموسيقية بسبب غيابها عن الغناء لفترة طويلة لانشغالها بماركتها العالمية fenty.