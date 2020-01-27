عم الطبيب لـ الهضبة تتصدر ترند تويتر قبل طرحها

تصدر هاشتاج عم الطبيب أحدث أغنيات النجم الكبير عمرو دياب تريند موقع تويتر كأكثر هاشتاج بحثا على موقع التواصل الشهير.

الأغنية من كلمات صابر كمال وألحان عمرو دياب وتوزيع رامي سمير، وستصدر في ألبوم " أنا غير" والذي أعلن عمرو دياب خلال الحفل عن طرحه قريبا.

وكان عمرو دياب قد غنى عم الطبيب لأول مرة يوم الجمعة الماضية في حفل بـ ميديا سيتي دبي وسط تفاعل جماهيري كبير.

وأحيا الهضبة حفلا كبيرا هو الأضخم في ميديا سيتي دبي، وحضره حشد جماهيري غفير.





وكشفت الجهة المنظمة للحفل عن مد فترة فتح المسرح وساحة الجماهير الخاصة بالحفل لما بعد منتصف الليل في سابقة هي الأولى من نوعها نظرا للحضور الجماهيري الغفير.





وأكدت الجهة المنظمة للحفل انه حقق أعلى حضور جماهيري لحفل مطرب عربي في ميديا سيتي دبي خلال السنوات الأخيرة.





وأشارت إلى ان إدارة الحفل اضطرت الي فتح أبواب المنطقة لما بعد منتصف الليل نظرا للحضور الجماهيري الغفير وذلك لتوفير السيوله الكافيه لخروج الجماهير من الحفل.