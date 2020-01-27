أحمد السقا يشيد بـ لص بغداد.. ومحمد إمام يرد

نشر الفنان محمد إمام، مقطع فيديو قصير عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، ظهر فيه الفنان أحمد السقا، يشيد بـ فيلم «لص بغداد» وصناعه، ويوجه التهنئة لهم.





وقام محمد إمام، بالرد على أحمد السقا، قائلًا: « أخويا الكبير .. ملك الأكشن .. ربنا يخليك ليا يا حبيبي #أحمد_السقا»، ليتفاعل معه المتابعين عبر انستجرام.





من جهة أخرى، ستعد فريق عمل لص بغداد لعرض الفيلم فى دور السينما بـ الولايات المتحدة الأمريكية، أيام 14 و15 و16 فبراير المقبل، في جولة الفيلم العالمية.





وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن، يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة تقع؛ عندما يهم أبطال الفيلم في البحث عن كنز مفقود، وهو من إنتاج "سينرجى فيلمز" برئاسة المنتج أحمد بدوي.





وحقق الفيلم نجاحا كبيرا جدًا منذ طرحه في دور عرض السينما المصرية، لينافس الأفلام المعروضة بقوة.





"لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، صلاح عبدالله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.