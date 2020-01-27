زينة.. تزوجت أحمد عز عن قصة حب وهو سبب الولادة بأمريكا.. شاهد

قالت الفنانة زينة، إنها تزوجت الفنان أحمد عز بعد قصة حب كبيرة جمعت بينهما قبل زواجهما بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت زينة، خلال لقائها في برنامج الحكاية مع عمرو اديب على قناة ام بي سي مصر، أن أحمد عز عقد قرانه عليها بالقنصلية الأمريكية وأصر على والدة أولاده بالولايات المتحدة الأمريكية لضمان الجنسية.





واضافت قائله: "انا اتجوزت الراجل ده عن حب وخلعته في سنة كذا وعندنا ولاد وخلاص، وسابني قبل الولاده في أمريكا وسافر ميامي لان والده كان تعبان".





وكشفت أن العلاقه الزوجيه بينهما كانت غير مستقرة من الحمل بسبب بعض المشاكل الخاصة وهو ما دعاه لتركها قبل الولادة.