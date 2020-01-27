شاهد.. طليقة علي ربيع وابنته أمام الكعبة المشرفة

كانت ندي محمود طليقة علي ربيع، نشرت مؤخرًا صورة جديدة لها عبر خاصية الاستورى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .





وظهرت ندى محمود في الصورة وعلي سلالم طائرة مرتديه عباءة سوداء وطرحه سوداء متجهة الي السعوديه لاداء عمره .





يذكر أن ندى محمود انفصلت عن الفنان علي ربيع نجم مسرح مصر، أبريل الماضي، وأصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت عبر موقع الصور "إنستجرام" عن رغبة علي ربيع الانفصال عنها، بسبب مشكلاتِ عدة نسبتها لوالدته.





وخرجت ندى عن صمتها مؤخرًا، لتتحدث مع متابعيها عبر خاصية الاستوري على "إنستجرام"، عن انفصالها من زوجها علي ربيع، نجم مسرح مصر.





وحرصت ندى، على الإجابة عن مختلف الأسئلة التي توجه لها، فسألها أحد الأشخاص: "إيه اللي استفدتيه من تجربتك اللي فشلت وايه اللي ناويه تعمليه بعدين"، فعلقت قائلة: "اتعلمت حاجات كتير أوي وفهمت أن اللي جوه غير اللي بره مش دايما اللي ظاهر حقيقي الصور والفيديو مش بيبنوا الحقيقة وراء كل حقيقة حقيقة".



