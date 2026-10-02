الثقافة تعتمد برنامج احتفالات الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر بجميع المحافظات

اعتمد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، أجندة فعاليات وأنشطة هيئات وقطاعات وزارة الثقافة، احتفاءً بالذكرى الـ 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث تتضمن برنامجًا ثقافيًا وفنيًا ممتداً على مدار شهر أكتوبرالجاري، بما يُجسد حرص وزارة الثقافة على تعزيز قيمة ومكانة المناسبات الوطنية في البرامج الثقافية، وربط الذاكرة المصرية بمسارات المعرفة والإبداع والمشاركة المجتمعية في جميع أنحاء الجمهورية.



وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ القائم بأعمال وزير الثقافة، أن ملحمة أكتوبر 1973 هي انتصار عسكري خالد صنع تحولًا حضاريًا وإنسانيًا يُبرهن على قدرة المصري على التخطيط العلمي والابتكار والمواجهة، وأوضح قنصوة أن إستراتيجية وزارة لاحتفالات هذا العام تعتمد على الاستثمار في الوعي، وربط الفعل الثقافي بالجامعات والمدارس والمراكز الثقافية، لضمان وصول الرسالة التنويرية إلى الأجيال الجديدة، وبناء أجيال تمتلك المعرفة وتتخذ من روح أكتوبر منهجاً للعمل والبناء.



وأشار قنصوة، إلى أن الشراكة الناجحة بين قطاعات الدولة المختلفة، وفي مقدمتها المؤسسات التعليمية والثقافية ومؤسسات المجتمع المدني، تُجسد الرؤية الشاملة لرؤية مصر 2030 في الاستثمار في البشر وتنمية الهوية الوطنية، مؤكدًا أن تنوع الفعاليات هذا العام بين العروض المسرحية الاستعراضية، والأمسيات الفكرية، والمعارض التشكيلية، والأنشطة الموجهة للأطفال وذوي الهمم، يهدف إلى فتح منصات إبداعية تفاعلية ترتقي بالذائقة العامة، وتُبرز النصر العظيم كمنظومة متكاملة من القيم الإنسانية التي تنير الطريق أمام الشباب لمواجهة تحديات الحاضر وصناعة المستقبل.



ويأتي برنامج الفعاليات كالآتي:

- الهيئة العامة لقصور الثقافة

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، برنامجًا ثقافيًا وفنيًا مكثفًا يضم فعاليات متنوعة تمتد على مدار الشهر بمختلف المحافظات، وتجمع بين العروض الفنية واللقاءات والندوات التثقيفية والأمسيات الأدبية والشعرية والورش الإبداعية للأطفال، تأكيدًا على دور الثقافة في ترسيخ قيم الانتماء وتعزيز الوعي الوطني.



تقدم الهيئة عروضًا فنية من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية والإدارات التابعة، وبالتعاون مع الأقاليم والفروع الثقافية، فيشهد السبت 3 أكتوبر عرضًا فنيًا لفريق كورال مركز الجيزة، كما يقام حفلا فنيا يوم الإثنين 5 أكتوبر ببانوراما أكتوبر يحييه فرقة القاهرة للموسيقى العربية، بالإضافة إلى عرض فني لفرقة بني سويف للموسيقى العربية بقصر ثقافة المنيا.



وفي يوم الثلاثاء 6 أكتوبر تقدم فرقة بني سويف للموسيقى العربية عرضًا فنيًا بقصر ثقافة المنيا، إلى جانب عرض فني لفريق كورال مركز الجيزة ببانوراما أكتوبر، وآخر تقدمه فرقة المنوفية للموسيقى العربية بقصر ثقافة شبين الكوم، كما تقدم فرقة القاهرة للموسيقى العربية عرضا فنيا بكلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، ويستقبل ديوان عام محافظة الفيوم عرضا لفرقة الفيوم للموسيقى العربية، ويشهد قصر ثقافة السلام عرضا فنيا لفرقة السلام للموسيقى العربية، فيما تقدم فرقة البحيرة للموسيقى العربية عرضها الفني على مسرح قصر ثقافة دمنهور.



وتتواصل الفعاليات مع عرض فني لفرقة العريش للموسيقى العربية بقصر ثقافة العريش، وآخر لفرقة بورسعيد للموسيقى العربية بقصر ثقافة بورسعيد، كما يقام عرض فني لفريق كورال شباب الإسماعيلية بقصر ثقافة الإسماعيلية، ويشهد قصر ثقافة قنا عرضا فنيا لفرقة قنا للموسيقى العربية، وتقدم فرقة الأقصر للموسيقى العربية عرضا فنيا على مسرح قصر ثقافة الأقصر، وتقدم فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية حفلًا فنيًا بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، إضافة إلى عرض فني لفريق كورال التذوق للموسيقى العربية وكورال الطفل بمدينة نواة المستقبل بالضبعة، ويشهد يوم 8 أكتوبرعرضًا فنيًا لفريق كورال الجيزة بالحديقة الخضراء، إلى جانب عرض فني بمدينة بدر لفرقة القاهرة للموسيقى العربية.

فعاليات مكثفة بالمحافظات كالتالي:

• القاهرة

يشهد قصر ثقافة المطرية احتفالية في العاشرة صباح يوم الاثنين 5 أكتوبر، تتضمن لقاء حول ذكرى النصر، وورشة فنية، ومعرضًا للكتاب، كما ينظم قصر ثقافة حلوان في الثانية عشرة ظهرًا احتفالية فنية وثقافية تشمل تنفيذ ورش فنية متنوعة ومحاضرة بعنوان "حرب أكتوبر".



وفي يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، ينظم قصر ثقافة روض الفرج احتفالية تتضمن عرضًا لفريق كورال روض الفرج للاحتياجات الخاصة، وآخر لفرقة القاهرة للموسيقى العربية، وفرقة روض الفرج للفنون الشعبية، وذلك في السادسة مساء.، في يوم 7 أكتوبر، تقام احتفالية في الحادية عشرة صباحًا بقصر ثقافة عين حلوان، تتضمن لقاء بعنوان "قوة الإرادة المصرية"، وفقرة لعرائس الماريونت وورشة فنية.



• الجيزة

تبدأ الفعاليات يوم 5 أكتوبر مع احتفالية بمكتبة دور التربية في الحادية عشرة صباحًا، تتضمن ورشة فنية وورشة حكي ومسابقات ثقافية، كما ينظم بيت ثقافة الباويطي احتفالية في السادسة مساء، تتضمن محاضرة بعنوان "حرب أكتوبر نقطة تحول في تاريخ مصر" يقدمها د. مصلح صالح، إلى جانب عرض فني للأطفال، وآخر لفرقة الواحات البحرية التلقائية، وفي يوم 6 أكتوبر، يقيم قصر ثقافة العياط احتفالية في الحادية عشرة صباحًا، تتضمن محاضرة بعنوان "ملحمة العبور" يقدمها صلاح صادق، وورشة فنية ومسابقة ثقافية، كما تشهد مكتبة كفر حكيم احتفالية فنية وثقافية في الثانية عشرة ظهرا.



• القليوبية

يشهد يوم 5 أكتوبر احتفالية فنية ببيت ثقافة سنديون في العاشرة صباحًا، ويقيم بيت ثقافة طوخ محاضرة بعنوان "الوحدة الوطنية وأثرها في نصر أكتوبر" يقدمها الشاعر سليمان الزهيري، وفي يوم 6 أكتوبر، يقام حفل فني بقصر ثقافة القناطر الخيرية في السادسة مساء بمشاركة فرقة القناطر للموسيقى العربية.

• الفيوم

يشهد مسرح مجلس مدينة الفيوم يوم الثلاثاء 6 أكتوبر تقديم أوبريت فني، بمشاركة فرقة الفيوم للموسيقى العربية، وكورال الطفل، والفيوم للفنون الشعبية، وذلك في السابعة مساءً.

• بني سويف

ينظم قصر ثقافة بني سويف يوم 6 أكتوبر احتفالية فنية تتضمن عروضًا فنية لكل من فرقة ذوي الاحتياجات الخاصة، وبني سويف للموسيقى العربية، وبني سويف للفنون الشعبية، وذلك في الثانية عشرة ظهرًا.

• المنوفية

تقام احتفالية فنية يوم 6 أكتوبر في الثامنة مساء بمناسبة ذكرى النصر المجيد بقصر ثقافة شبين الكوم، تتضمن تقديم أوبريت فني يستحضر بطولات حرب أكتوبر وتضحيات أبطالها، بمشاركة فرق وفناني قصور الثقافة.

• الإسكندرية

تتضمن الفعاليات يوم الجمعة 2 أكتوبر عرض فني لفرقة الأنفوشي للإنشاد الديني وآخر لفرقة أطفال وطلائع الشاطبي للفنون الشعبية والاستعراضية التي تقدم عرضًا فنيًا يوم 4 أكتوبر بقصر ثقافة الشاطبي.

وفي يوم 6 أكتوبر، تعقد ندوة في السابعة مساء بعنوان "روح أكتوبر.. كيف نستلهم نصر الأمس لبناء المستقبل"، بحضور اللواء ممدوح أبو النجا، وتقديم الشاعر أحمد قدري، يليها فقرة فنية للفنان السيد وهب الله، كما يقيم بيت ثقافة القباري ورشة فنية لذوي الهمم بدار الصفا بالعجمي، تدريب الفنانة هند سعد، في الحادية عشرة صباحا.



وفي يوم 12 أكتوبر، يقيم قصر ثقافة الشاطبي محاضرة بعنوان "صالح مرسي.. حين كتب القلم بطولات أكتوبر"، تقديم الكاتب علاء أحمد، وذلك في السابعة مساء، وتتواصل الفعاليات يوم 13 أكتوبر مع محاضرة بعنوان "المرأة ودورها في انتصارات أكتوبر"، تقدمها أماني شعبان، استشاري إرشاد أسري، وذلك في العاشرة صباحا بمدرسة زيزينيا للبنات.



ويقيم بيت ثقافة 26 يوليو محاضرة بعنوان "انتصارات أكتوبر"، تقدمها الباحثة زينب محمد طه في الحادية عشرة صباحا، إلى جانب ورشة فنية للأطفال، تدريب الفنانة سهى أمين، في السادسة مساء يوم 15 أكتوبر، وينظم قصر ثقافة برج العرب في السابعة والنصف مساء احتفالية فنية تتضمن لقاء تثقيفيا تقديم محمد حمزة، ولقاء شعريا بمشاركة الشاعرة سلمى أبو سريس والشاعر إيهاب سلام، رئيس نادي الأدب، إلى جانب ورشة رسم على الوجه، وعرض فني لفريق كورال التذوق للموسيقى العربية.



وفي 24 أكتوبر، يعقد بيت ثقافة 26 يوليو ندوة في السابعة مساء بعنوان "حرب أكتوبر"، تقديم الشاعرة د. أماني شكم، بحضور اللواء محمد سعد واللواء ممدوح أبو النجا، كما تقام احتفالية فنية وثقافية بمدرسة الناصرية للبنين يوم 28 أكتوبر، وتختتم الفعاليات يوم 30 أكتوبر مع حفل لفرقة أطفال وطلائع الشاطبي للفنون الشعبية في السابعة مساء بمقر القصر.

• الغربية

تبدأ الفعاليات يوم 6 أكتوبر بعرض فيلم وثائقي يليه ورشة فنية، وذلك على مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى، في الحادية عشرة صباحا، وفي الثامنة مساء يوم 8 أكتوبر، يشهد المركز الثقافي بطنطا حفلًا فنيًا يتضمن عروضا للموهوبين، بمشاركة فرقة الغربية للفنون الشعبية، وطنطا للموسيقى العربية، بجانب فقرات شعرية، ومعرض فن تشكيلي، وورش فنية وحرفية للأطفال، وفي يوم 12 أكتوبر، تقدم فرقة "ضي القلوب" عرضًا فنيًا على مسرح 23 يوليو بالمحلة في الثامنة مساء، كما يشهد المسرح يوم 15 أكتوبر عرضًا فنيًا لفرقة الأداء الحركي.

• البحيرة

تبدأ الفعاليات يوم 4 أكتوبر بمدرسة عمر مكرم الثانوية في العاشرة صباحًا، مع محاضرة بعنوان "إنجازات أكتوبر" يقدمها عادل موسى، ويشهد يوم 5 أكتوبر محاضرة بمكتبة عمر مكرم الثقافية بعنوان "مصر السلام"، تقديم الشاعر محمد عراقي، كما تقام محاضرة بمدرسة هيثم حمد الثانوية بعنوان "انتصارات أكتوبر"، يقدمها جمال جمعة في العاشرة صباحًا، وفي يوم 6 أكتوبر، يقيم مركز الإبداع الفني بدمنهور محاضرة بعنوان "أكتوبر في عيون العالم"، تقديم رشا زايد، يليها يوم 7 أكتوبر يوما ثقافيًا وفنيًا بمكتبة عمر مكرم في العاشرة صباحا.

وتتوالى الفعاليات يوم 12 أكتوبر مع محاضرة بمدرسة سالم علام التجريبية بعنوان "نصر 6 أكتوبر"، تقدمها أميرة حربي في العاشرة صباحًا، يعقبها يوم 13 أكتوبر محاضرة بعنوان "أكتوبر بين الماضي والحاضر"، يقدمها د. كريم حمزة، أستاذ التاريخ الحديث، وذلك بمركز الإبداع الفني بدمنهور.

ويشهد يوم 18 أكتوبر محاضرة بعنوان "أبطال حرب أكتوبر" بمدرسة الصواف الابتدائية، يقدمها وهاد رميح، وفي يوم 26 أكتوبر تقيم مكتبة زهور الأمراء محاضرة بعنوان "ملحمة أكتوبر"، تقديم سالم حميدة.

• مطروح

يشهد يوم 4 أكتوبر بقصر ثقافة مطروح، في الثامنة مساء، أمسية أدبية بعنوان "أكتوبر العظيم"، يشارك بها حمد خال، وتقام يوم 5 أكتوبر في الحادية عشرة صباحا محاضرة بعنوان "حب الوطن"، يلقيها د. محمد رحيل، وفي يوم 7 أكتوبر يقيم قصر ثقافة الطفل في الحادية عشرة صباحًا محاضرة بعنوان "أكتوبر.. ذاكرة وطن تلهم أجيالا"، تقديم هالة مصطفى، وفي يوم 22 أكتوبر، يشهد النادي الاجتماعي في الثامنة مساء عرضًا فنيًا لفرقة مطروح للفنون الشعبية، وآخر لفريق كورال الطفل.

• بورسعيد

تبدأ الفعاليات يوم 5 أكتوبر في الثامنة مساء بقصر ثقافة بورسعيد مع أمسية أدبية بعنوان "بطولات أكتوبر وذكريات النصر"، بحضور الشاعر اللواء جمال المناخلي، ويديرها الشاعر السيد عبد الفتاح، كما تعقد مكتبة 6 أكتوبر العامة محاضرة بعنوان "ملحمة أكتوبر المجيدة.. نصر وعزة"، يقدمها الإعلامي حسام عفيفي، وفي يوم 6 أكتوبر، تعقد ندوة أدبية بنادي أدب النصر بعنوان "أكتوبر بين الذكرى والحوافز"، يقدمها الكاتب محمد السمان، ويشهد يوم 7 أكتوبر عرضًا فنيًا لفريق كورال قصر ثقافة بورسعيد، إلى جانب محاضرة بعنوان "حرب أكتوبر"، تقديم الأديب عبد الفتاح البيه، وفي يوم 8 أكتوبر، يقام عرض فني لفرقة بورسعيد للآلات الشعبية، يليه يوم 9 أكتوبر عرض لفرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية، بالإضافة إلى عرض لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية يوم 10 أكتوبر.

• السويس

تنطلق الفعاليات يوم 5 أكتوبر مع احتفالية فنية بجمعية تنمية المجتمع بالصبّاح، تتضمن عروضا فنية لفرقتي السويس للآلات الشعبية، والطفل للفنون الشعبية، إلى جانب ندوة بعنوان "العبقرية المصرية بين عبور أكتوبر والجمهورية الجديدة"، يقدمها الشاعر عزت متبولي والدكتور سادات غريب، إضافة إلى أمسية شعرية بمشاركة الشاعرة فكرية غانم، والشاعر علاء الدين علي، وفي يوم 6 أكتوبر، تشهد جمعية أبناء أسوان محاضرة بعنوان "كيف تحطم خط بارليف في 6 ساعات"، يلقيها د. سادات غريب، بجانب عروض فنية متنوعة.

• شمال سيناء

تنفذ الفعاليات بدءًا من يوم 4 أكتوبر مع محاضرة بعنوان "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر"، يقدمها أحمد صابر في العاشرة صباحا ببيت ثقافة المساعيد، وفي يوم 5 أكتوبر، يقيم قصر ثقافة العريش محاضرة تحمل العنوان نفسه، تقدمها إيناس سمير في العاشرة صباحا، وتقدم مكتبة الشهداء محاضرة بعنوان "التخطيط الدقيق.. سر من أسرار الانتصار في حرب أكتوبر"، يحاضرها ممدوح صالح، وفي يوم 6 أكتوبر، يقيم قصر ثقافة بئر العبد محاضرة في العاشرة صباحا بعنوان "أكتوبر النصر"، يلقيها محمود عيد، وتقيم مكتبة الكرامة محاضرة بعنوان "إرادة وعزيمة"، يقدمها هجرس إبراهيم، وفي يوم 7 أكتوبر، تقيم مكتبة العبور محاضرة بعنوان "دور وسائل الإعلام في انتصارات أكتوبر الخالدة"، تقدمها هبة محمود في العاشرة صباحا، ويشهد قصر ثقافة العريش عرضا فنيا لفرقة العريش للفنون الشعبية، يليه عرض لفرقة المواهب، في التاسعة مساء.

أما يوم 8 أكتوبر، تقيم مكتبة النجيلة في العاشرة صباحا محاضرة بعنوان "الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر"، يلقيها جمل إبراهيم، وفي يوم 12 أكتوبر، يقيم بيت ثقافة المساعيد محاضرة بعنوان "الجيل الحالي.. في نظرة أكتوبر"، تقدمها سوسن حجاب في العاشرة صباحا، وفي يوم 13 أكتوبر، تقدم مكتبة النجاح محاضرة بعنوان "عبور وانتصار"، يقدمها مسعود نصار في العاشرة صباحا، وينظم نادي أدب قصر ثقافة العريش لقاء بعنوان "أكتوبر النصر" للشاعر محمد ناجي في التاسعة مساء.

• دمياط

تبدأ الفعاليات يوم 5 أكتوبر مع لقاء تثقيفي بالمدرسة الإعدادية الحديثة بالزرقا في العاشرة صباحا، يقدمه عبد الله جمعة، يليه مسابقة ثقافية، كما يعقد لقاء بجمعية تنمية المجتمع بالعبيدية تقدمه رويدا حلمي في الحادية عشرة صباحا، وتشهد مكتبة الساحة بمركز شباب دمياط ندوة أدبية بعنوان "أدب الحرب"، يشارك بها الأدباء سمير الفيل، ومصطفى العايدي، وعبد العزيز إسماعيل، ويديرها رياض المندراوي، وذلك في السادسة مساء.

وفي يوم 6 أكتوبر، تقام محاضرة بمدرسة ميت أبو غالب الإعدادية في الحادية عشرة صباحا بعنوان "حرب أكتوبر.. دروس وعبر من النصر العظيم"، تقدمها عزة وردة، يليها ورشة فنية، ويستقبل مركز التعليم المبكر عرضا فنيا لفرقة الاستعراض والدراما الحركية في السادسة مساء، وفي اليوم نفسه، يشهد كورنيش النيل بفارسكور حفلا غنائيا في السابعة مساء، ويوم 8 أكتوبر، يستقبل مركز شباب عزبة البرج أمسية شعرية في السادسة مساء، يشارك بها الشعراء حسن العدوي، وشريف الزكي، وأحمد عمران، ويديرها الشاعر خالد البراوي.

• الشرقية

يشهد يوم 5 أكتوبر محاضرة بعنوان "حرب 6 أكتوبر.. أسباب وأحداث ونتائج"، تقدمها فاطمة الطيب ببيت ثقافة الإبراهيمية في العاشرة صباحا، إلى جانب لقاء تثقيفي بقصر ثقافة الزقازيق تقدمه رشا رشدي في الحادية عشرة صباحا، وينظم نادي الأدب أمسية أدبية بحضور الشاعر نبيل مصيلحي في السابعة مساء.

وفي يوم 6 أكتوبر، يشهد قصر ثقافة بلبيس عرضا فنيا لفرقة بلبيس للموسيقى العربية في السادسة مساء، كما يقام عرض فني لفرقة الآلات الشعبية بقصر ثقافة منيا القمح، وفي يوم 7 أكتوبر، ينظم قصر ثقافة الحسينية أمسية أدبية في السادسة مساء بحضور الشاعر حمدي الهادي، يعقبها يوم 8 أكتوبر محاضرة بقصر ثقافة الصالحية بعنوان "ذكرى انتصارات أكتوبر"، تقدمها صباح محمد في الحادية عشرة صباحا.

وفي يوم 12 أكتوبر، تنظم مكتبة الغار لقاء يقدمه رامي محمد، ويقيم قصر ثقافة كفر صقر يوم 14 أكتوبر محاضرة بعنوان "حرب أكتوبر أعظم انتصارات تاريخ مصر"، يقدمها الكاتب خالد الجزار، كما ينظم القصر يوم 20 أكتوبر صالون الثقافة الجماهيرية بعنوان "أكتوبر في عيون الفن والأدب"، بمشاركة الشاعر ثروت سليم، والروائي أحمد عوض، والروائية سمر زكريا.

• الوادي الجديد

تبدأ الفعاليات يوم 4 أكتوبر في العاشرة صباحا ببيت ثقافة تنيدة، مع محاضرة بعنوان "الإعلام في أكتوبر ودوره في بناء الوعي"، تقديم سيد عكاشة، ويقيم بيت ثقافة ناصر الصورة ورشة حكي في الحادية عشرة صباح يوم 5 أكتوبر، تقدمها ناريمان محمد.

وفي يوم 6 أكتوبر، يقيم بيت ثقافة الكرامة في العاشرة صباحا محاضرة بعنوان "حرب أكتوبر واسترداد الكرامة"، يقدمها محمد محمدين، وينظم قصر ثقافة موط احتفالية فنية في الثامنة مساء، ويشهد بيت ثقافة بلاط يوم 7 أكتوبر احتفالية فنية في السادسة مساء، يليها يوم 8 أكتوبر احتفالية في الثامنة مساء بقصر ثقافة الخارجة، وفي يوم 12 أكتوبر، يقيم بيت ثقافة الراشدة في الحادية عشرة صباحا ورشة حكي بعنوان "نصر أكتوبر يوم العزة والكرامة"، يقدمها مصطفى عمران، ويقدم بيت ثقافة المعصرة يوم 13 أكتوبر محاضرة بعنوان "الإنسان المصري في أكتوبر.. وعي وإرادة"، يقدمها ممدوح سليمان، إلى جانب احتفالية فنية تقام في السابعة مساء ببيت ثقافة الفرافرة.

• المنيا

تنفذ الفعاليات ببيت ثقافة صندفا يوم 5 أكتوبر، وتشهد محاضرة بعنوان "ملحمة النصر"، يقدمها فولي أحمد في العاشرة صباحا، ويليها يوم 6 أكتوبر محاضرة بمدرسة الاتحاد الإعدادية بعنوان "أبطال أكتوبر"، تقديم حمادة محمد، وفي يوم 7 أكتوبر، تقام محاضرة في العاشرة صباحا عن "انتصارات أكتوبر"، تقدمها أمل سيد بمكتبة طمبدي، إلى جانب محاضرة تحمل العنوان نفسه تقدمها د. هالة عيد بالمدرسة الثانوية بمطاي، وفي يوم 9 أكتوبر، يشهد نادي المنيا الرياضي عرضا فنيا لفريق كورال قصر ثقافة المنيا في السادسة مساء، ويوم 15 أكتوبر، تشهد مدرسة محمود عبد الفهيم الابتدائية محاضرة بعنوان "حرب الاستنزاف"، تقدمها دهب حمدي، بينما تستقبل مدرسة صديقة الفتيات لقاء بعنوان "انتصارات أكتوبر" في الحادية عشرة صباح يوم 19 أكتوبر.

• البحر الأحمر

تقام الفعاليات يوم 5 أكتوبر، وتبدأ مع محاضرة بقصر ثقافة أبو رماد في العاشرة صباحا بعنوان "انتصارات أكتوبر"، يقدمها مبروك عبيد الله، بجانب ورشة فنية، كما يقيم بيت ثقافة الحمراوين محاضرة بعنوان "حرب أكتوبر المجيدة.. إعادة الكرامة لمصر والدول العربية"، يقدمها غريب جاب الله في الحادية عشرة صباحا، بالإضافة إلى محاضرة يشهدها قصر ثقافة رأس غارب بعنوان "حواديت من قلب المعركة"، يلقيها حامد أبو دقة في السادسة مساء.

وفي يوم 6 أكتوبر، يحتفي قصر ثقافة الغردقة بهذه المناسبة في السابعة مساء، من خلال احتفالية فنية تتضمن محاضرة بعنوان "حرب أكتوبر"، يقدمها فاضل محمد، يليها عرض فني لفرقة الغردقة للفنون الشعبية، وورشة فنية بعنوان "أكتوبر في عيون أولادنا"، كما ينظم بيت ثقافة القصير احتفالية في الثامنة مساء، تشمل محاضرة بعنوان "ملحمة أكتوبر.. إرادة شعب وبطولة جيش"، يحاضرها د. ياسر خليل، بالإضافة إلى أمسية شعرية، وعرض فني لفرقة القصير التلقائية، وفي يوم 7 أكتوبر، يقيم بيت ثقافة سفاجا احتفالية تتضمن محاضرة بعنوان "العزة والكرامة"، بجانب أمسية شعرية وورشة فنية، وذلك في السابعة مساء، ويشهد يوم 10 أكتوبر عرضا فنيا لفرقة حلايب للفنون التلقائية بقصر ثقافة حلايب في الثامنة مساء.

• قنا

يشهد يوم 6 أكتوبر أمسية ببيت ثقافة أمل دنقل بقفط في السادسة مساء بعنوان "أكتوبر في عيون الشعراء والأدباء"، بمشاركة يحيى أبو عرندس، وسيد خضير، وفي الثامنة مساء، تقام احتفالية فنية بقصر ثقافة قنا، بمشاركة فريق كورال أنا مصري، وفرقة قصر الطفل للفنون الشعبية، وينظم قصر ثقافة قوص في الثامنة مساء يوم 7 أكتوبر مسابقات ثقافية، وعروضا للموهوبين، ولقاءات تثقيفية، وفي يوم 8 أكتوبر، يقيم بيت ثقافة نقادة محاضرة بعنوان "حرب أكتوبر في ذاكرة الأمة"، يقدمها عبد الناصر شاكر في الخامسة مساء، ويشهد كورنيش النيل في السابعة مساء عروضا فنية لفرقتي قنا للموسيقى العربية والفنون الشعبية، بالإضافة إلى أمسية شعرية.

وفي يوم 12 أكتوبر، يشهد قصر ثقافة نجع حمادي أمسية شعرية في السابعة مساء، وفي يوم 15 أكتوبر، تقام احتفالية بمركز الإعلام تتضمن محاضرة بعنوان "أكتوبر وصناعة المستقبل"، تقدمها نجوى جامع، إلى جانب عرض فني لفرقة قنا للموسيقى العربية، وذلك في السادسة مساء، وفي يوم 22 أكتوبر، تشهد مكتبة مصر العامة في السابعة مساء عرضا فنيا لفرقة الطفل للفنون الشعبية، وفي يوم 26 أكتوبر، يستقبل قصر ثقافة قوص في العاشرة صباحا عرضا فنيا لفريق الكورال، كما يشهد قصر ثقافة الطفل في السابعة مساء عرضا فنيا لفرقة الطفل للفنون الشعبية، وتقام يوم 29 أكتوبر أمسية قصصية بعنوان "أبطال صنعوا المجد" في العاشرة صباحا ببيت ثقافة أمل دنقل بقفط.

- قطاع المسرح

يقدم قطاع المسرح، برئاسة الدكتور أيمن الشيوي، من خلال جهاته التابعة، مجموعة متنوعة من العروض الفنية والمسرحية المحافظات.

• البيت الفني للمسرح

يقدم البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، مجموعة عروض مسرحية وفنية تصل إلى الجمهور في القاهرة والإسكندرية وعدد من مدن وقرى شمال وجنوب سيناء.

وفي القاهرة، يقدم العرض المسرحي "صحينا يا سينا" على مسرح الساحة بدار الأوبرا المصرية، ضمن احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر المجيدة، من تأليف وأشعار خميس عز العرب، وبطولة محمد نصر، نادية الشويخ، حاتم عزت، ريم طارق، وحسام سيد، وديكور عمرو حسن، وملابس د. نهى دراج، وموسيقى وألحان حاتم عزت، ومكياج أدهم عفيفي، ومادة مصورة وجرافيك أيمن قمر، وإخراج عصام الشويخ.

وضمن الفعاليات، يستعد «صالون حكايات المسرح» لتقديم حكايته الأولى بعنوان «حدث في أكتوبر»، من إعداد وتقديم محمد بهجت، وإخراج سامح مجاهد، وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر على خشبة المسرح القومي، في تجربة تتناول حكايات وذكريات مرتبطة بالمسرح وأحداث أكتوبر.

وفي الإسكندرية، تقدم فرقة مسرح الإسكندرية، بقيادة الفنان محمد مرسي، احتفالية «أوشريا.. حكايات الأبطال»، في الثامنة مساء الإثنين 5 أكتوبر، على مسرح بيرم التونسي، وتجمع الاحتفالية بين الأداء المسرحي والموسيقى والغناء والمادة الفيلمية، في عمل فني يتناول بطولات وتضحيات أبطال مصر خلال حرب أكتوبر.

وتتواصل مشاركة البيت الفني للمسرح في أجواء الاحتفالات، من خلال شاشات مسارحه في القاهرة والإسكندرية، التي تعرض مجموعة من الأغاني الوطنية احتفاء بذكرى النصر.

يشهد مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، مجموعة من الاحتفالات تُستهل في تمام الثامنة مساءً، حيث تبدأ الفعاليات يوم 6 أكتوبر بحفل غنائي تحييه الفنانة آية عبد الله لتقديم نخبة من الأغاني الوطنية الخالدة، تليها يوم 7 أكتوبر لفرقة "الشكمجية"، فيما تحيي فرقة "هارموني بالعربي" يوم 8 أكتوبر بتقديم باقة متنوعة من أروع الأعمال الموسيقية الوطنية، وعلى هامش هذه الاحتفاليات الموسيقية، يُقام معرض فني بعنوان "ملحمة نصر وإبداع" ينظمه قطاع المسرح بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، ذلك على مدار أيام السادس والسابع والثامن من أكتوبر، يقام علي هامش الاحتفالية معرض "ملحمه نصر وابداع" يقيمة قطاع المسرح بالتعاون مع الهيئه العامه للكتب والوثائق القوميه في السادس والسابع والثامن من اكتوبر بقاعة ادم حنين بمركز الهناجر للفنون .

كماتتواصل فعاليات ملتقى الهناجر الثقافي، إعداد وتقديم الدكتورة ناهد عبد الحميد، احتفاءً بذكرى الانتصار، حيث يُعقد اللقاء الأول يوم الجمعة 9 أكتوبر تحت عنوان "مصر.. وطن المحبة وذاكرة الانتصار"، واللقاء الثاني يوم الجمعة 30 أكتوبر بعنوان "أكتوبر.. حين صار العبور ذاكرة وطن" لاستعادة الملاحم الوطنية واستخلاص الدروس المستفادة منها للأجيال القادمة.

• مكتبة القاهرة الكبرى

تفتتح مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، الفعاليات يوم 5 أكتوبر في العاشرة صباحاً بندوة ثقافية بعنوان "لماذا نحتفل بنصر أكتوبر" يحاضر فيها اللواء أحمد ونيس، بالتعاون مع إدارة الموهوبين بإدارة غرب القاهرة التعليمية، وفي الخامسة مساء اليوم ذاته، تُقام ندوة موسعة بعنوان "أكتوبر… 53 عاماً من الانتصار" بمشاركة كل من: اللواء أركان حرب حمدي لبيب، واللواء أركان حرب محمود متولي، واللواء دكتور عادل مصطفى.

وتستمر الفعاليات يوم 7 أكتوبر في الخامسة مساءً، بافتتاح معرض فني عن نصر أكتوبر إضافة إلى جلسة مناقشة كتاب الأطفال "بردية الحياة عن نصر أكتوبر" بمشاركة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، والدكتور محمد سيد عبد التواب، عضو المجلس الأعلى للثقافة، والكاتب عبده الزراع، نائب رئيس اتحاد كتاب مصر، وتُختتم الندوات يوم 10 أكتوبر في الخامسة مساءً بلقاء فكري بعنوان "جيش الشمس يحتفي بأبطال حرب أكتوبر المجيدة" يلقيها اللواء محمد محمود عمر.

• مشروع "المواجهة والتجوال"

يستمر مشروع "المواجهة والتجوال" الذي ينفذه قطاع المسرح من خلال البيت الفني للمسرح، ويدير المشروع المخرج محمد الشرقاوي، في تقديم فعالياته بمحافظات سيناء والدلتا، تزامنًا مع احتفالات أكتوبر، بتقديم عدد من العروض المسرحية، والورش التدريبية الإبداعية، وإقامة معارض الكتاب، مع توزيع الكتب المجانية، ذلك بالتعاون المثمر مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجهات المعنية كافة.

ويتضمن البرنامج الفني للمشروع خلال شهر أكتوبر تقديم عرضين مسرحيين بارزين؛ حيث تُقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض "أكتوبر الذهبي" لأبناء محافظتي شمال وجنوب سيناء لتجسيد لحظات العبور والفخر بطريقة استعراضية تناسب الأطفال والنشء، بينما يتألق العرض المسرحي الاستعراضي "السمسمية" في محافظات الدلتا (الغربية، المنوفية، والشرقية) ليستعيد البطولات الشعبية والملاحم الوطنية، إلى جانب تقديم عروض استعراضية وتفاعلية تُضفي أجواء من البهجة والمرح على العائلات والأطفال بالمواقع الثقافية.

وتتضمن الفعاليات تنظيم ورش تدريبية متكاملة في مجالات الفنون المسرحية، والمهارات الإبداعية، واكتشاف المواهب بين طلاب المدارس والجامعات بمرافقة العروض المسرحية، مع مجموعة متنوعة من عروض مسرح العرائس، فضلاً عن إقامة منافذ مجانية لتوزيع 4000 كتاب من إصدارات قطاعات وزارة الثقافة على أبناء القرى والمواقع الحدودية، وتستمر فرق العمل والمدربون في جولاتهم الميدانية طوال شهر أكتوبر لضمان وصول الخدمة الثقافية والفنية إلى مستحقيها في الوديان والمناطق النائية.

- دار الأوبرا المصرية

تقدم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور رضا الوكيل، مجموعة من الاحتفاليات الكبرى والأمسيات الثقافية والموسيقية التي تُقام على مختلف مسارح الأوبرا بالقاهرة.

• المسرح الكبير

تُقام احتفالية كبرى في الثامنة مساء 6 أكتوبر على المسرح الكبير، يحييها الأوركسترا الاحتفالي للموسيقى العربية، والذي يتناوب على قيادته 4 من أبرز القادة وهم: المايسترو الدكتور محمد الموجي، والمايسترو الدكتور مصطفى حلمي، والمايسترو إيهاب عبد الحميد، والمايسترو أحمد عامر، وبمشاركة نجوم الموسيقى العربية لتقديم باقة من أروع الأغاني الوطنية التي خلدت ذكرى النصر في وجدان الشعب المصري.

• مسرح معهد الموسيقى العربية

يقدم مركز تنمية المواهب، بإشراف مديره الفني الدكتور أسامة علي، احتفالية خاصة لفصل الأوركسترا تدريب وقيادة الدكتور راجي المقدم، وذلك في الثامنة مساء 4 أكتوبر بمسرح معهد الموسيقى العربية، وتتضمن الاحتفالية مختارات من الأعمال الغنائية والموسيقية الحماسية التي تشعل الحس الوطني، وفي مقدمتها تتر البداية لمسلسل "رأفت الهجان"، وأغاني "يا أغلى اسم في الوجود"، و"فيها حاجة حلوة"، وغيرها من الروائع الوطنية.

• المسرح الصغير وقاعات الفنون

ينطلق يوم 6 أكتوبر في السابعة مساءً، صالون ثقافي بعنوان "صوت الوطن والشعب" ضمن مشروع "غنا القاهرة"، وتُحيي فقراته الفنية فرقة "أعز الناس" بقيادة الدكتور سامح عبد العزيز، وتواصل العروض فعالياتها في الثامنة مساء 7 أكتوبر بتقديم حفل موسيقي بعنوان "يوم النصر" لعازفة الفلوت الدكتورة رانيا يحيى.

كما تُقام في السابعة مساء 10 أكتوبر أمسية ثقافية ضمن سلسلة "أرواح في المدينة" للكاتب الصحفي محمود التميمي، وذلك في إطار مشروع "القاهرة عنواني" للاحتفاء بذكرى النصر المجيد، وتختتم الأنشطة باستضافة الأوبرا لحفل جمعية المحاربين القدماء يوم 11 أكتوبر على المسرح الصغير، والذي يرافقه معرض تشكيلي بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية خلال الفترة من 11 : 12 أكتوبر.

- الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية

تحتفل الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، بذكرى نصر أكتوبر بإطلاق معرض للكتب الخاصة بحرب أكتوبر إلى جانب جميع إصدارات الدار، وتقرر إقامته أمام قاعة الندوات والمؤتمرات بمقر الهيئة، مع تقديم خصم خاص بنسبة ٢٥٪ على جميع الإصدارات لتشجيع الجمهور والباحثين على اقتناء الإصدارات التاريخية والتوثيقية، كما تنظم الإدارة المركزية للمراكز العلمية، بالتعاون مع مركزي تاريخ مصر المعاصر وتحقيق التراث، ندوة علمية تحت عنوان "نصر أكتوبر بين التاريخ والأدب"، في تمام الحادية عشرة والنصف صباح 6 أكتوبر، بقاعة علي مبارك بمقر الهيئة، وتديرها ناريمان مدحت، باحث تاريخ مصر المعاصر، ويشارك بها اللواء محمد محمود فرغلي، مستشار مركز التنمية البشرية والعلوم السلوكية بالقوات المسلحة والحاصل على ميدالية حرب أكتوبر 1973 ونوط الواجب العسكري، العميد دكتور أحمد المتولي، مدرس التاريخ الحديث والمعاصر وعضو اتحاد المؤرخين العرب، الشاعر الكبير أحمد سويلم متحدثاً عن "نصر أكتوبر في عيون الشعراء"، والدكتور الروائي السيد نجم متناولاً محور "أدب الحرب والمقاومة".

- الهيئة المصرية العامة للكتاب

تقدم الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة المهندس هيثم يونس، حزمة تخفيضات تصل إلى 20% على جميع إصداراتها بجميع منافذها وفروعها، وتشارك بسلسلة معارض متخصصة تبدأ بمعرض دمنهور التاسع للكتاب الذي يستمر حتى 10 أكتوبر، معرض شلاتين الاول لكتب الاطفال من 4 : 12 أكتوبر، المعرض المرافق لمشروع المواجهة والتجول بشمال وجنوب سيناء من 4 : 14 أكتوبر، معرض جامعة الأزهر بالمكتبة المركزية من 6 : 18 أكتوبر، معرض كلية الدراسات الإسلامية بنات بجامعة الأزهر من 21 أكتوبر : 1 نوفمبر، إضافة إلى مشاركة الهيئة في فعالية "يوم مصر" بأكاديمية ناصر يوم 25 أكتوبر.

وتُقدم الهيئة برنامجاً خاصاً للأطفال بمكتبة مدينة الشروق بعنوان "أكتوبر في عيون أطفالنا" يتضمن اليوم الأول منه بعنوان "أبطال صنعوا التاريخ" فقرة "حكاية أكتوبر" وورشة "ارسم نصر أكتوبر" ومسابقة "ماذا تعرف عن أكتوبر؟" ونشاط "علم بلادي" وحكايات أبطال القوات المسلحة، بينما يتضمن اليوم الثاني بعنوان "مصر في عيون أطفالها" فقرة "صباح الانتصار" وورشة "مصر بعد النصر" ولعبة "رحلة العبور" وأشغال يدوية ومعرضًا مصغرًا لأعمال الأطفال.

- المجلس الأعلى للثقافة

يصدر المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور أشرف العزازي، مجلة "وفرحت مصر بعد النصر" العدد الثاني، وهو عدد تذكاري من مجلة إلكترونية بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات أكتوبر وتضم عددًا من الموضوعات التي أعدها نخبة من الكتاب الخبراء والمفكرين والمؤرخين والأدباء والقادة.

كما ينظم المجلس ندوة بعنوان "حرب أكتوبر المجيدة؛ ذاكرة العزة والكرامة"، يشارك بها كل من: اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم كامل، مساعد مدير المخابرات الحربية والاستطلاع للتخطيط والعمليات الأسبق، واللواء أركان حرب الدكتور أحمد محمد الشحات، نائب رئيس فرع المعلومات الأسبق، وأستاذ العلاقات الدولية والمتخصص في الأمن الإقليمي والدولي، والدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس قسم اللغات الشرقية السابق- بكلية الآداب جامعة المنصورة والمؤرخ العسكري والمترجم الرئيسي لمجموعة مجلدات "انتصار أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية"، واللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع، مساعد مدير المخابرات الحربية للمعلومات الأسبق، المستشار في مركز الدراسات الاستراتيجية وخبير الأمن الإقليمي، ويدير الندوة الدكتور أيمن صابر سعيد.

ويعقد المجلس ندوة "روح السادس من أكتوبر في زمن الذكاء الاصطناعي.. هوية لا تخترق"، يديرها الإعلامي أيمن عدلي، عضو لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، وزميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية، ويشارك بها: الدكتور حسام الضمراني، الكاتب الصحفي وعضو اللجنة، والمهندس زياد عبدالتواب عضو المجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة النائبة سوزي مرسيس، عضو مجلس الشيوخ ومساعد أمين تنظيم الجمهورية بحزب حماة الوطن، والمستشار علاء الشيمي، رئيس محكمة الاستئناف ووكيل قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والدكتورة نيفين مكرم لبيب، عضو المجلس العلمي للمعلوماتية الصحية بالمجلس الصحي المصري ومقررة اللجنة.

• المركز القومي لثقافة الطفل

يحتفل المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، بذكرى نصر أكتوبر، من خلال برنامج ثقافي وفني متنوع يقام على مدار شهر أكتوبر، بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، وبحديقة الفنون بمقر المركز بالهرم، وتنطلق الفعاليات ٨ أكتوبر بالحديقة الثقافية بالسدة زينب باحتفالية تتضمن مجموعة متنوعة من الورش الفنية المرتبطة بهذه المناسبة الوطنية، إلى جانب ورشة لرسم علم مصر على وجوه الأطفال.

كما تشهد الاحتفالية حفل توقيع كتاب "بردية الحياة"، من سلسلة "حكايات الانتصار"، تأليف إيوان زهير ورسوم مصطفى حندقها، ويدير اللقاء الدكتور محمد سيد عبد التواب، إلى جانب تكريم الشاعر أحمد سويلم، والكاتب الدكتور السيد نجم، أحد المشاركين في حرب أكتوبر، تقديرًا لإسهاماتهما الأدبية والوطنية.

ويتضمن البرنامج فقرات غنائية يقدمها فريق كورال «سلام» بقيادة المايسترو وائل عوض، إلى جانب مجموعة من الفنون الاستعراضية تقدمها فرقة «بنات وبس» الاستعراضية بقيادة الفنان عبد الرحمن أوسكار، ويختتم البرنامج بعرض أوبريت «أبطال النور والظل»، من إنتاج المركز، تأليف وإخراج أحمد جابر.

وتتواصل الاحتفالات المسائية بالحديقة الثقافية على مدار أيام الأسبوع، باستثناء يومي الجمعة والسبت، من خلال برنامج متنوع يضم ورشا فنية وحكي، وفنونا استعراضية، وعروضا غنائية، وفقرات للأراجوز وعرائس الماريونت، بما يتيح للأطفال المشاركة والتفاعل مع الفعاليات في أجواء تجمع بين الثقافة والفن والترفيه.

كما ينظم المركز خلال الفترة من الإثنين إلى الخميس من كل أسبوع برنامجًا خاصًا لطلاب المدارس بالحديقة الثقافية، يتضمن ورشا فنية متنوعة، وورش حكي، وفنونا استعراضية، وعروضا للكورال والأراجوز وعرائس الماريونت، في إطار احتفالات المركز بذكرى النصر وتعريف الأطفال بقيم البطولة والانتماء وحب الوطن.

وفي حديقة الفنون بمقر المركز بالهرم، تتواصل الفعاليات من خلال قوافل ثقافية وفنية تستهدف طلاب المدارس الحكومية يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، وتتضمن ورشا فنية في حب مصر، إلى جانب عروض فنية متنوعة، من بينها عروض مسرح العرائس والأراجوز.

كما يتضمن البرنامج يومي الإثنين والثلاثاء عددًا من الأنشطة الثقافية والفنية، تشمل النشاط الرياضي، ونادي الأدب، وصالون بن الهيثم، وحفلات توقيع لإصدارات المركز، وبرنامج «مهنتي»، إلى جانب ورشة «سر البطولة في حرب أكتوبر»، يقدمها السيناريست وليد كمال، وهو ما يفتح أمام الأطفال مساحات متنوعة للتعلم والإبداع والتعرف على جوانب مختلفة من تاريخ الوطن.

• صندوق التنمية الثقافية

يقدم صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدي السطوحي، برنامجاً ثقافياً وفنياً متنوعاً بمراكز الإبداع التابعة له بالقاهرة والإسكندرية على مدار شهر أكتوبر، يتضمن حفلات موسيقية وندوات وصالونات وأنشطة للأطفال وذوي الهمم؛ حيث ينظم حفل فرقة "صحبة السمسمية" بقيادة الفنان أحمد العشري يوم 8 أكتوبر، وفرقة "الشكمجية" بقيادة الفنان أشرف خميس يوم 9 أكتوبر، وختاماً بحفل فرقة "أنغامنا الحلوة" بقيادة الفنان شريف عباس يوم 29 أكتوبر.

وفي بيت العيني "مركز إبداع الطفل"، تُقام أيام 3، 10، 17، و24 أكتوبر في الثانية عشرة ظهراً فعاليات رحلات "طوف وشوف" لزيارة مسجد السلطان حسن، إلى جانب تنظيم ورشة فنية بمناسبة انتصارات أكتوبر بإشراف سارة سعيد يومي 17 و24 أكتوبر في العاشرة صباحاً، ويستضيف قصر الأمير طاز في السادسة مساء 5 أكتوبر صالون "حواديت الدكتورة" للدكتورة فاتن صلاح سليمان ضمن سلسلة "ومنين يا بلدينا.. تراث المحافظات المصرية".

وفي الإسكندرية، ينظم مركز إبداع الحرية في السادسة مساء 12 أكتوبر احتفالية "يوم العزة والمجد" بحضور أبطال حرب أكتوبر وبإدارة الدكتور إبراهيم عبد الله رئيس رابطة أبطال أكتوبر 73، يعقبها في السادسة والنصف مساء 22 أكتوبر أمسية فنية بعنوان "عاش اللي قال" من إعداد وتقديم صالون "ضابط ولكني شاعر" برئاسة اللواء الشاعر محمد حاتم يوسف.

وبالتعاون مع مركز طلعت حرب الثقافي، تُقام يومي 14 و21 أكتوبر في الثانية عشرة ظهراً ورشة فنية لتنمية مهارات ذوي الهمم بعنوان "نصر عظيم" تدريب الدكتورة أماني صبري، ويختتم المركز فعاليات الشهر يوم 31 أكتوبر في الثانية عشرة ظهراً بورشة لتعليم مبادئ الرسم بعنوان "انتصارات أكتوبر المجيد" تدريب سارة سعيد.

- المركز القومي للترجمة

ينظم المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتور محمد نصر الجبالي، ندوة بعنوان "دور الترجمة في تعزيز الهوية الوطنية والتاريخية"، تفتح مساحة للنقاش حول الدور الذي تؤديه الترجمة في حفظ الذاكرة الوطنية، وإتاحة المعرفة التاريخية،، ذلك في الرابعة عصر 6 أكتوبر بقاعة طه حسين بمقر المركز بدار الأوبرا، ويستضيف فيها الدكتور جمال شقرة متحدثاً، ويديرها الدكتور محمد نصر الجبالي.

وبالتزامن مع الاحتفالات، يقدم المركز خصماً بنسبة 25% على جميع إصداراته خلال الفترة من 1 إلى 7 أكتوبر، إلى جانب إقامة معرض في بهو المركز يضم إصداراته المتنوعة التي تتناول تاريخ مصر وحضارتها ومجتمعها وثقافتها بعيون المؤرخين والباحثين والمفكرين من مختلف اللغات.

• أكاديمية الفنون

تنظم أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة نبيلة حسن، برنامجًا بمشاركة مختلف معاهدها، حيث يستهل المعهد العالي للسينما الفعاليات يوم 7 أكتوبر بعرض الفيلم الوثائقي "المحارب"، يعقبه ندوة مع المخرج عاطف شكري يشارك فيها الدكتور أسامة راجح، بمقر المعهد، كما ينظم المعهد العالي للنقد الفني في اليوم ذاته لقاءً مفتوحًا مع الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي.

كما ينظم معهد ترجمات الفنون والآداب والوسائط الفنية ندوة بعنوان "دور الترجمة في توثيق انتصارات أكتوبر ونقل الذاكرة الوطنية"، وتشارك وحدة الفعاليات بالأكاديمية في اليوم الوطني لجمهورية مصر العربية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بمشاركات من المعهد العالي للموسيقى العربية، والمعهد العالي للفنون الشعبية، ومركز ومتحف دراسات الفنون الشعبية، ومدرسة الفنون، بينما يقدم المعهد العالي لفنون الطفل عرضًا مسرحيًا للطلاب، وتنظم مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية زيارة ميدانية لطلابها إلى "بانوراما حرب السادس من أكتوبر".

• قطاع الفنون التشكيلية

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور محمود حامد، سلسلة من الفعاليات، حيث يقدم متحف ومركز راتب صديق ورشة حكي وبانوراما بالخزف الساعة العاشرة صباح 4 أكتوبر، ويقدم متحف عفت ناجي وسعد الخادم ورشة تصميم طائرات مجسمة من الورق المقوى بإشراف الفنانة شيرين موريس العاشرة صباح 4 أكتوبر، بينما يقدم مركز رامتان الثقافي ورشة عمل ماكيت مجسم لمشاهد الحرب في نفس الموعد.

ويقدم متحف حسن حشمت ورشة "مصر حكاية نصر" بإشراف الفنانة سالي علي يوم 7 أكتوبر، ومركز محمود مختار الثقافي ورشة "بلدنا الحرة" للرسم والكولاج يوم 6 أكتوبر، وفي اليوم ذاتهيقدم متحف زكريا الخناني ورشة رسم ومجسمات على الزجاج، أما متحف الزعيم مصطفى كامل فينظم ورشة "ألوان النصر" يوم 11 أكتوبر، ومتحف أحمد شوقي ندوة "الوفاء والانتماء وانتصارات أكتوبر".

وعلى مستوى المحافظات، يقدم متحف دنشواي بالمنوفية ورشة حكي "نصر أكتوبر في الذاكرة الوطنية" يقدمها عمرو شرشر مدير المتحف يوم 6 أكتوبر، ومتحف محمد ناجي ورشتي "أكتوبر في عيون المبدعين" تقديم الفنانة أمنية طه و"انتصارات أكتوبر" إشراف الفنانة مروة إبراهيم يومي 6 و7 أكتوبر في العاشرة صباحا، وينظم متحف الأبنودي للسيرة الهلالية بقنا ورش رسم وتلوين يوم 4 أكتوبر، ومتحف المنصورة ندوة "السادس من أكتوبر جوهرة المقاومة والانتصارات" للناقد محمد كمال يوم 7 أكتوبر في السادسة مساء".

- المركز القومي للسينما

ينظم المركز المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور أحمد صالح عدد من الفعاليات بالمواقع التابعة له احتفاءً بانتصارات أكتوبر كالتالي:

• مركز الثقافة السينمائية

ينظم عرضًا لمجموعة أفلام «معركة الوعي»، إخراج مختار علي، يوم 7 لأكتوبر ، وفيلم فيلم «صائد الدبابات» بالنسخة المرممة، إخراج خيري بشارة يوم 14، إلى جانب عرض فيلم «تحية لمقاتل مصري»، أما يوم 28 أكتوبر يتم عرض أفلام عن انتصارات 6 أكتوبر بمكتبات مصر المتنقلة في 26 محافظة، وذلك على مدار شهر أكتوبر.

كما يشارك مركز الثقافة السينمائية في احتفالات أكتوبر بمحافظة بني سويف، من خلال عرض فيلم «صائد الدبابات»

- نادي سينما الطفل

يقيم نادي سينما الطفل عرضًا يوم 21 أكتوبر بقاعة الأرشيف بالمركز القومي للسينما، يتضمن مجموعة من الأفلام القصيرة الخاصة بانتصارات أكتوبر، وذلك للأطفال المشاركين، كما يُعرض فيلم «صائد الدبابات» بجامعة بدر خلال شهر أكتوبر.