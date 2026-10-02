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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

احتفالًا بالعيد القومي الـ228.. محافظ الغربية يستقبل وزير الأوقاف ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اليوم، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، في مستهل زيارتهما للمشاركة في فعاليات الاحتفال بالعيد القومي الـ228 لمحافظة الغربية،جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الأعلى للتصوف بمصر ،المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ، اللواء محمد منصور شعير السكرتير العام للمحافظة، و خالد العرفي السكرتير العام المساعد،القيادات التنفيذية والأمنية والدينية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد المحافظ أن مشاركة رموز الدولة في احتفالات الغربية بعيدها القومي تعكس ما تحظى به المحافظة من مكانة تاريخية ووطنية ودينية، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تأتي تخليدًا لبطولات وتضحيات أبناء الغربية، واستلهامًا لقيم الوطنية والانتماء التي جسدوها عبر التاريخ.

احتفالات عيد القومي 

وأوضح المحافظ أن احتفال الغربية بعيدها القومي يمثل مناسبة نستحضر فيها بطولات أبناء المحافظة وتضحياتهم، ونؤكد في الوقت نفسه مواصلة العمل والبناء على أرضها، من خلال ما يتم تنفيذه من مشروعات وأعمال تستهدف خدمة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات، بما يليق بتاريخ الغربية وأبنائها.

صلاة الجمعة 

وعقب الاستقبال، توجه المحافظ ووزير الأوقاف ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام إلى المسجد الأحمدي بمدينة طنطا لأداء صلاة الجمعة، ضمن البرنامج الرسمي لاحتفالات الغربية بعيدها القومي، بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأبناء المحافظة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات الازهري المسلماني العيد القومي

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