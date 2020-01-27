مطار القاهرة يعزل 4 ركاب قادمين من إفريقيا

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اليوم، الاثنين، 4 ركاب فور وصولهم من أحد الدول الإفريقية، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمي الصفراء.





قالت مصادر بالحجر الصحي بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الطائرات القادمة من إفريقيا، فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 4 ركاب من إعمار وجنسيات مختلفة لشهادات التطعيم ضد العدوي.





أمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بعزل الركاب بمستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى.







وتم نقلهم تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار إلى مستشفى الحميات بعدة سيارات إسعاف من المطار.