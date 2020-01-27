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أخبار البلد

وزيرا التموين والتنمية المحلية يتابعان سير عمل المنظومة التموينية بكافة المحافظات

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:02 ص
وزيرا التنمية المحلية
وزيرا التنمية المحلية والتموين
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ايمان البكش
التقى اليوم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وذلك لتنسيق الجهود والأعمال ما بين المحافظين ووكلاء وزارة التموين بالمحافظات بهدف متابعة سير المنظومة التموينية في كافة محافظات الجمهورية ولا سيما سير منظومة الخبز والعمل على توجيه كافة  المسئولين بالمحافظات ومديريات التموين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة والمتابعة والجولات الميدانية بما يضمن رفع جودة الخبز ومتابعة سير عمل المنشآت التموينية المختلفة.
كما تم التطرق ومناقشة أهم الإجراءات التي من شأنها ضمان انتظام العمل بالمخابز والإدارات التموينية المختلفة ومنها زيادة عدد مفتشي التموين وزيادة عدد السيارات والسائقين لتوجيه المزيد من الحملات التموينية لتكون أكثر انتشارًا. 

وشدد المصيلحي على أهمية دراسة الأماكن الأكثر احتياجًا والتي لا يوجد بها مخابز ليتم التركيز عليها ودراسة الطلبات المقدمة في هذه المناطق بالتنسيق بين مديرية التموين والمحافظة المعنية، مؤكدا بأن هناك تناغم وتنسيق مشترك بين السادة وكلاء الوزارة والسادة المحافظين بما يضمن ضبط الأداء.

من ناحية أخرى أشار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إلي أن هناك توجيهات للمحافظين بتوفير كل الدعم لمديرى مديريات التموين بالمحافظات للقيام بدورهم الفعال فى تنفيذ المنظومة التموينية والتأكد من إلتزام أصحاب المخابز بإنتاج خبز بلدى مدعم مطابقة للمواصفات بمحافظات الجمهورية.
وزيرا التموين والتنمية المحلية يتابعان سير عمل المنظومة التموينية بكافة المحافظات
وزيرا التموين والتنمية المحلية يتابعان سير عمل المنظومة التموينية بكافة المحافظات
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