مشاهير من بلدنا.. كامل الشريف.. ابن مدينة العريش وحارب الاحتلال بالفكر



وكان آخر موقع شغله هو رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية للصحافة والنشر جريدة الدستور (الأردن) والأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة.



ولد كامل الشريف عام 1926م، بمدينة العريش بمصر، من أسرة يعود نسبها إلى الأشراف الحجازيين، خرجوا من الحجاز في فترات قديمة، وذهبوا إلى الموصل في العراق، ثم إلى حلب، ثم إلى مصر.



وأكسبته نشأته على أرض سيناء العزيزة، ذات الطبيعة القاسية، خشونة الحياة، وقوة العزيمة، وسعة الأفق، والقيادة المبكرة.

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وتدرج في مراحل التعليم، فكان مجدًا في دراسته، حيث درس الصحافة والأدب الفرنسي بـ«الجامعة المصرية» وجامعة «جنيف»، ولم يمنعه ذلك من تلبية نداء القلب، ومقاتلة أعداء الله من اليهود والإنجليز، و يعتبر أحد أبرز المفكرين المدافعين عن القضية الفلسطينية.



وشغل كامل الشريف العديد من المناصب ، ففي 1954 امين عام مساعد للمؤتمر الإسلامي العام لبيت المقدس في القدس، وتم اختياره سفيرا للأردن في القارة الأفريقية وفي عدة دول منها ألمانيا باكستان وماليزيا وأندونيسيا والصين. وتدرج في مراحل التعليم، فكان مجدًا في دراسته، حيث درس الصحافة والأدب الفرنسي بـ«الجامعة المصرية» وجامعة «جنيف»، ولم يمنعه ذلك من تلبية نداء القلب، ومقاتلة أعداء الله من اليهود والإنجليز، و يعتبر أحد أبرز المفكرين المدافعين عن القضية الفلسطينية.وشغل كامل الشريف العديد من المناصب ، ففي 1954 امين عام مساعد للمؤتمر الإسلامي العام لبيت المقدس في القدس، وتم اختياره سفيرا للأردن في القارة الأفريقية وفي عدة دول منها ألمانيا باكستان وماليزيا وأندونيسيا والصين.



كما تولي رئيس المؤتمر الإسلامي العام لبيت المقدس ومقره عمان، و رئيسا للهيئة الإسلامية - المسيحية للدفاع عن المقدسات، كما تولي منصب وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في عدة حكومات أردنية منذ عام 1976 وحتى عام 1984م.



علاوة علي تعيينه عضو مجلس الأعيان الأردني والأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والاغاثة ومقره القاهرة، وهو مجلس يضم 80 منظمة إسلامية، ويرأسه شيخ الأزهر و عضو في رابطة العالم الإسلامي و رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية للصحافة والنشر (جريدة الدستور (الأردن)).



وحصل الشريف علي العديد من الأوسمة منها ..وسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى ، وحصل علي وسام النهضة الأردني من الدرجة الأولى ، كما حصل علي الوسام العسكري المصري "نوط الجدارة الذهبي" ، وحصل علي الوسام العسكري المصري "نجمة فلسطين" ، ووسام النهضة الصيني.





يعد كامل إسماعيل الشريف من أبناء مدينة العريش شمال سيناء، وولد في عام 1926 م بمدينة العريش وتوفي في 23 من يناير 2008م وقد درس الصحافة والأدب الفرنسي في الجامعة المصرية وجامعة جنيف.