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أخبار العالم

لتفادي كورونا.. منغوليا تغلق حدودها البرية مع الصين

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:03 ص
فيروس كورونا في الصين
فيروس كورونا في الصين
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شيماء مصطفى
أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بأن منغوليا أغلقت حدودها البرية مع الصين لمنع انتشار فيروس كورونا القاتل.

وكان رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، أجرى اليوم الإثنين، زيارة إلى مدينة ووهان، بؤرة فيروس كورونا المستجد الذي أصيب به أكثر من 2700 شخص في أنحاء الصين، بحسب ما أعلنت الحكومة.

وظهر رئيس الوزراء في صور رسمية، مرتديا معطفا بلاستيكيا أزرق وقناعا باللون نفسه، خلال زيارة له إلى مدينة ووهان تهدف إلى "التحقيق وتوجيه" جهود السُلطات لاحتواء الفيروس؛ بحسب رويترز.

وتعد هذه هي الزيارة الأولى لمسؤول كبير للمدينة منذ بدء الوباء.

وأعلنت السلطات الصينية ارتفاع حصيلة قتلى فيروس كورونا إلى 80 قتيلا وأكثر من 2700 إصابة بعد وفاة 24 شخصا في مقاطعة هوبي وسط البلاد. 

وعزلت الصين مقاطعة هوبي التي يتفشى فيها المرض الفيروسيّ، في عمليّة غير مسبوقة تؤثّر في عشرات ملايين السكّان.

وفي وقت سابق، أقر الرئيس الصيني شي جين بينج بأن الوضع "خطير"، محذّرا من "تسارع" انتشار الوباء الذي ظهر في أواخر ديسمبر في ووهان بوسط البلاد.
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