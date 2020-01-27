تفريغ 3100 طن حديد وتداول 27 سفينة بموانئ بورسعيد

استقبل ميناء غرب بورسعيد اليوم الاثنين، السفينة RIOCONGUE التي ترفع علم جزر القمر، ويبلغ طولها 134 مترًا والغاطس 6.8 مترًا، وذلك لتفريغ 3100 طن حديد بالميناء.





وبلغ إجمالي حركة السفن 27 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وغادر الميناء 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.





وبحسب بيان، اليوم، الاثنين، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة وخروج 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 4 سفن حاويات وبضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة.



