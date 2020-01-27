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محافظات

صحة البحر الأحمر: منافذ المحافظة مؤمنة بالكامل لمنع وصول كورونا

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:56 ص
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، رفع حالة الطوارئ القصوى لتأمين المنافذ البرية والبحرية والجوية تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا الجديد.

ومن جانبه قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريحات له إن هناك متابعة بصفة دائمة بشأن القادمين من كافة الأماكن الموبوءة، وهناك تواصل دائم من خلال فرق الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد سواء الجوية أو البحرية أو البرية، وأنه فى حال وجود أي اشتباه في الحالات التي تخرج من الحجر الصحي يتم متابعتها على الفور، مشددًا على أنه لا توجد أي حالات اشتباه حتى الآن.


وتابع وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن الخطورة الحقيقية ليست في المسافرين القادمين من الصين، فهؤلاء يتم التعامل معهم بكل الحذر وفقًا لإجراءات دولية متبعة بمختلف المطارات وكافة المنافذ، لكن يبقى القادمون من الدول المجاورة وسبق لهم زيارة الصين خلال فترة قليلة هم الأشد خطرًا.

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