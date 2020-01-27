بعد انتشار كورونا.. بيان عاجل من ألمانيا لمواطنيها

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن ألمانيا دعت مواطنيها إلى تجنب السفر غير الضروري للصين، وذلك عقب انتشار فيروس كورونا القاتل بها.





وأعلنت ألمانيا اعتزامها إجلاء رعاياها من مدينة ووهان، بؤرة فيروس كورونا المستجد الذي أصيب به أكثر من 2700 شخص في أنحاء الصين، حسبما أفادت الحكومة.





وأكدت السلطات الصينية ارتفاع حصيلة قتلى فيروس كورونا إلى 80 قتيلا وأكثر من 2700 إصابة بعد وفاة 24 شخصا في مقاطعة هوبي وسط البلاد.





وعزلت الصين مقاطعة هوبي التي يتفشى فيها المرض الفيروسيّ، في عمليّة غير مسبوقة تؤثّر في عشرات ملايين السكّان.





وفي وقت سابق، أقر الرئيس الصيني شي جين بينج بأن الوضع "خطير"، محذّرا من "تسارع" انتشار الوباء الذي ظهر في أواخر ديسمبر في ووهان بوسط البلاد.