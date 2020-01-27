AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد انتشار كورونا.. بيان عاجل من ألمانيا لمواطنيها

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:52 م
انتشار كورونا في
انتشار كورونا في الصين
Advertisements
شيماء مصطفى
أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن ألمانيا دعت مواطنيها إلى تجنب السفر غير الضروري للصين، وذلك عقب انتشار فيروس كورونا القاتل بها.

وأعلنت ألمانيا اعتزامها إجلاء رعاياها من مدينة ووهان، بؤرة فيروس كورونا المستجد الذي أصيب به أكثر من 2700 شخص في أنحاء الصين، حسبما أفادت الحكومة.

وأكدت السلطات الصينية ارتفاع حصيلة قتلى فيروس كورونا إلى 80 قتيلا وأكثر من 2700 إصابة بعد وفاة 24 شخصا في مقاطعة هوبي وسط البلاد. 

وعزلت الصين مقاطعة هوبي التي يتفشى فيها المرض الفيروسيّ، في عمليّة غير مسبوقة تؤثّر في عشرات ملايين السكّان.

وفي وقت سابق، أقر الرئيس الصيني شي جين بينج بأن الوضع "خطير"، محذّرا من "تسارع" انتشار الوباء الذي ظهر في أواخر ديسمبر في ووهان بوسط البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس بلدية ووهان الصينية: نتوقع ألف إصابة جديدة بكورونا

بعد انتشار كورونا.. فرنسا تجلي رعاياها من مدينة ووهان الصينية

الصين تعلن ارتفاع الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد

لمواجهة فيروس كورونا.. قرار عاجل من الحكومة الصينية

منغوليا تقرر غلق حدود مع الصين بسبب فيروس كورونا الجديد

لمواجهة الفيروس القاتل.. قرار جديد من الصين بشأن كورونا

ترشيحاتنا

الاشتباه بأول حالة إصابة بفيروس كورونا في تركيا

سوء الأداء الأفريقي وتدوير اللاعبين.. هل يستحق فايلر الانتقاد؟.. الأرقام ترد عن السويسري

إريكسن يصل ميلانو تمهيدًا للانضمام إلى إنتر.. فيديو

أول تعليق لـ روسيا بعد قصف السفارة الأمريكية في بغداد

بعد أن كشفت زينة أسرار الزواج.. أحمد عز يثير الجدل على جوجل

في عيد ميلاده الـ36.. أحمد الأحمر يحطم الأرقام القياسية في التتويج بالبطولات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة .. دينا تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

تعرف على قيمة بيع سيارات الممثل الراحل بول ووكر

طريقة تحضير مقززة.. شوربة الخفافيش السبب في مرض كورونا