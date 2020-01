مجدي الهواري يوجه رسالة مؤثرة لوالده "فيديو"

View this post on Instagram

وأنا عمري 4 أعوام : أبي هو الأفضل وأنا عمري 6 أعوام : أبي يعرف كل الناس وأنا عمري 10 أعوام : أبي ممتاز ولكن خلقه ضيق وأنا عمري 12عاما : أبي كان لطيفا عندما كنت صغيرا وأنا عمري 14 عاما : أبي بدأ يكون حساسا جدا وأنا عمري 16 عاما : أبي لا يمكن أن يتماشى مع العصر الحالي وأنا عمري 18 عاما : أبي ومع مرور كل يوم يبدو كأنه أكثر حدة وأنا عمري 20 عاما : من الصعب جدا أن أسامح أبي، أستغرب كيف استطاعت أمي أن تتحمله وأنا عمري 25 عاما : أبي يعترض على كل موضوع وأنا عمري 30 عاما : من الصعب جدا أن أتفق مع أبى ، هل ياترى تعب جدى من أبي عندما كان شابا وأنا عمري 40 عاما : أبي رباني في هذه الحياة مع كثير من الضوابط، ولابد أن أفعل نفس الشيء وأنا عمري 45 عاما : أنا محتار، كيف أستطاع أبي أن يربينا جميعا وأنا عمري 50 عاما : من الصعب التحكم في أطفالي، كم تكبد أبي من عناء لأجل أن يربينا ويحافظ علينا وأنا عمري 55 عاما : أبي كان ذو نظرة بعيدة وخطط لعدة أشياء لنا، أبي كان مميزا ولطيفا. وأنا عمري 60 عاما : أبي هو الأفضل !!!! جميع ما سبق احتاج إلى 56 عاما لإنهاء الدورة كاملة ليعود إلى نقطة البدء الأولى عند الـ 4 أعوام " أبي هو الأفضل " فلنحسن إلى والدينا قبل أن يفوت الأوان ولندع الله أن يعاملنا أطفالنا أفضل مما كنا نعامل والدينا ! #منقول