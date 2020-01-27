شادي حسين يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام النصر

أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة النصر، التي ستقام في الثانية والنصف عصر اليوم، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة دوري الدرجة الثانية عن مجموعة القاهرة والقناة.





وقرر المدير الفني لفريق كليوباترا، أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من محمود شكري وخالد الحسيني وأحمد حاتم ومحمود صقر وعاشور الأدهم وعبد الله بيكا وأحمد وجيه وشادي حسين وأحمد غنيم ومحمد جمال وضياء محمد.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الأول في جدول ترتيب مسابقة دوري الدرجة الثانية برصيد ٢٨ نقطة، وبفارق ٨ نقاط عن الداخلية صاحب المركز الثاني.‎بفارق ٨ نقاط عن الداخلية صاحب المركز الثاني.‎.