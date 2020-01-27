انطلاقة فنية.. السعودية تدشن مبادرة المسرح الوطني غدا الثلاثاء

تدشن وزارة الثقافة السعودية غدا الثلاثاء في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، مبادرة المسرح الوطني، في حفل يتضمن عرضًا لمسرحية "درايش النور" التي تعد أول إنتاجات المسرح.





تأتي مبادرة المسرح الوطني في سياق اهتمام وزارة الثقافة في المملكة بالمسرح ودعم الناشطين فيه، باعتباره أحد القطاعات الثقافية التي تدعمها الوزارة ضمن مشروعها للنهوض بالنشاط الثقافي السعودي بكل اتجاهاته الإبداعية.





وتعد مبادرة المسرح الوطني خطوة عملية أولى نحو تأسيس منظومة مسرحية متكاملة تدعم الإنتاج المسرحي بجودة أعلى، وتوفر للمسرحيين فرصًا أكبر لممارسة النشاط المسرحي بمعايير فنية عالية، كما توفر للمهتمين بالمسرح أعمالًا مسرحية نوعيّة تعكس ثراء الثقافة السعودية وتنوّع مساراتها الجمالية.





ومن المقرر عرض المسرحية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وهي تروي حكاية المجتمع السعودي في أزمنة مختلفة. المسرحية من تأليف الشاعر صالح زمانان وإخراج فطيّس بقنة، وبطولة إبراهيم الحساوي والدكتور نايف خلف وعبدالعزيز المبدل وشافي الحارثي وخالد صقر وشجاع نشاط إلى جانب مجموعة من المواهب الشابة.



