AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

انطلاقة فنية.. السعودية تدشن مبادرة المسرح الوطني غدا الثلاثاء

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:13 م
السعودية تدشن مبادرة
السعودية تدشن مبادرة المسرح الوطني
Advertisements
محمد مندور
تدشن وزارة الثقافة السعودية غدا الثلاثاء في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، مبادرة المسرح الوطني، في حفل يتضمن عرضًا لمسرحية "درايش النور" التي تعد أول إنتاجات المسرح.

تأتي مبادرة المسرح الوطني في سياق اهتمام وزارة الثقافة في المملكة بالمسرح ودعم الناشطين فيه، باعتباره أحد القطاعات الثقافية التي تدعمها الوزارة ضمن مشروعها للنهوض بالنشاط الثقافي السعودي بكل اتجاهاته الإبداعية.

وتعد مبادرة المسرح الوطني خطوة عملية أولى نحو تأسيس منظومة مسرحية متكاملة تدعم الإنتاج المسرحي بجودة أعلى، وتوفر للمسرحيين فرصًا أكبر لممارسة النشاط المسرحي بمعايير فنية عالية، كما توفر للمهتمين بالمسرح أعمالًا مسرحية نوعيّة تعكس ثراء الثقافة السعودية وتنوّع مساراتها الجمالية.

ومن المقرر عرض المسرحية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وهي تروي حكاية المجتمع السعودي في أزمنة مختلفة. المسرحية من تأليف الشاعر صالح زمانان وإخراج فطيّس بقنة، وبطولة إبراهيم الحساوي والدكتور نايف خلف وعبدالعزيز المبدل وشافي الحارثي وخالد صقر وشجاع نشاط إلى جانب مجموعة من المواهب الشابة.

انطلاقة فنية.. السعودية تدشن مبادرة المسرح الوطني غدا الثلاثاء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«لوكاندة الأوباش» .. رؤية فنية جديدة على مسارح الرياض

3 عروض فنية في اولي أيام الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة

مجدي الهواري يكشف كواليس عرض مسرحية علاء الدين في السعودية

ترشيحاتنا

دعاء سعة الرزق من القرآن.. آية قرآنية رددها نبي الله موسى فانفرجت في الحال فورا

كانت في طريقها لـ إسطنبول.. هبوط اضطراري لطائرة ليبية بمطار معيتيقة

كيا فى أزمة والسبب ارتفاع الطلب على تيلورايد.. صور

الهند توجه صفعة لـ قطر..اعرف السبب

وادي دجلة يتعاقد مع مهاجم غاني قبل مواجهة الزمالك بالدوري

بيشتم قطر ..هكذا فضح الهارب محمد ناصر نفسه ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شباب الجاليات المصرية بالخارج فى ضيافة أكاديمية الشرطة ..شاهد

هنتغدى إيه النهاردة.. دجاج مشوي بالطماطم مع أرز بالكاري و الخضار

بملابس رياضية.. منة فضالي فى إطلالة جديدة