AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لعدم الانضباط.. إحالة 25 من العاملين بالمؤسسات الحكومية بالبحيرة للتحقيق

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:50 م
صدى البلد
Advertisements
جمالات الدمنهوري
أحال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، 25 موظفا من العاملين بالمنشآت والمصالح الحكومية بمركز شبراخيت للتحقيق بينهم 8 من العاملين بالوحدة الصحية لقرية أبو السحما و15 بالوحدة الصحية بشبراريس، الوحدة الصحية بالدفراوى، ومركز شباب شبراريس بالإضافة إلى إحالة طبيبين من العاملين بالوحدة الصحية لقرية زاوية ابو شوشة بمركز الدلنجات للتحقيق وذلك لعدم التزامهم جميعا بمواعيد العمل الرسمية.
  
وأكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، أنه لا تهاون فى أى تقصير وخاصة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة، للوقوف على تلك الخدمات وتحقيق الانضباط الإداري. 
   
وشدد المحافظ على استمرار وتكثيف المتابعة الميدانية وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية لضبط سير العمل وتحقيق الإنضباط الإداري وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين، مؤكدًا عدم قبوله أي تقصير خاصة فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم .

وكانت الرقابة والمتابعة قد شنت حملة للانضباط الإداري بالوحدات المحلية لمراكز شبراخيت والدلنجات وذلك لمتابعة انتظام سير العمل وتلاحظ خلالها غياب عدد من الموظفين بدون سند قانونى وترك العمل أثناء مواعيد العمل الرسمية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إحالة 348 موظفا بالبحيرة للتحقيق بينهم 267 طبيبا وصيدليا لتغيبهم عن العمل

بسبب التزويغ.. إحالة 167 من الموظفين والأطباء للتحقيق في البحيرة

لعدم الانضباط الإداري.. إحالة 136 موظفا وطبيبا للنيابة الإدارية في البحيرة

إحالة 80 من أطباء وممرضي مستشفى الرحمانية المركزي للتحقيق

إحالة 322 طبيبا وصيدليا وموظفا بمستشفى أبو حمص للتحقيق

لتهربهم من العمل.. محافظ البحيرة يحيل ٨٥ موظفا للتحقيق

ترشيحاتنا

هل لمس العورة أثناء الوضوء يبطله ؟ الإفتاء توضح

الكاف يحسم جدل تعيين جاساما حكمًا لمباراة الأهلى والهلال السوداني

سعر ومواصفات أرخص سيارة ياباني في مصر بعد تخفيض سعرها.. صور

سجن مصري في الكويت استولى على 51 مليون درهم إماراتي .. تفاصيل

أخبار الرياضة.. لاعب جديد يرحل عن الأهلي.. حقيقة خلافات الجهاز الفني لمنتخب مصر

تحدوا المجتمع.. مصرية تحتفل بزفافها الثاني مع طفلتها: مالناش غير بعض.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سرطان وقلب وسكر.. 5 أمراض قاتلة تسببها الدهون الزائدة

كيا SUV الاختبارية الجديدة تظهر بأولى الصور التشويقية .. صور

بـ 5 جنيهات.. فسحة للأطفال داخل ملاهى بمعرض الكتاب