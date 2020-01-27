لعدم الانضباط.. إحالة 25 من العاملين بالمؤسسات الحكومية بالبحيرة للتحقيق

أحال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، 25 موظفا من العاملين بالمنشآت والمصالح الحكومية بمركز شبراخيت للتحقيق بينهم 8 من العاملين بالوحدة الصحية لقرية أبو السحما و15 بالوحدة الصحية بشبراريس، الوحدة الصحية بالدفراوى، ومركز شباب شبراريس بالإضافة إلى إحالة طبيبين من العاملين بالوحدة الصحية لقرية زاوية ابو شوشة بمركز الدلنجات للتحقيق وذلك لعدم التزامهم جميعا بمواعيد العمل الرسمية.

وأكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، أنه لا تهاون فى أى تقصير وخاصة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة، للوقوف على تلك الخدمات وتحقيق الانضباط الإداري.

وشدد المحافظ على استمرار وتكثيف المتابعة الميدانية وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية لضبط سير العمل وتحقيق الإنضباط الإداري وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين، مؤكدًا عدم قبوله أي تقصير خاصة فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم .



