عدم قبول طعن أستاذ جامعي غازل طالبة على قرار إحالته للتأديب

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، بعدم قبول الطعن المقام من استاذ ورئيس قسم بكلية التجارة بإحدي الجامعات ، علي قرار إحالته لمجلس التأديب لما نُسب اليه من فيامه بمغازلة إحدي طالبات الكلية ، لانتفاء القرار الإدارى .





صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .





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أقام الطعن أستاذ جامعي علي قرار إحالته لمجلس التأديب لورود شكوى طالبة تتهمه بأنه تحدث معها بكلمات تنم عن الغزل وتنطوى على خروج على القيم والأخلاق الجامعية ومخلة بالحياء ، وطالب بإلغاء القرار .



