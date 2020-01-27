عدم قبول طعن أستاذ جامعي غازل طالبة على قرار إحالته للتأديب

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، بعدم قبول الطعن المقام من استاذ ورئيس قسم بكلية التجارة بإحدي الجامعات ، علي قرار إحالته لمجلس التأديب لما نُسب اليه من فيامه بمغازلة إحدي طالبات الكلية ، لانتفاء القرار الإدارى .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
أقام الطعن أستاذ جامعي علي قرار إحالته لمجلس التأديب لورود شكوى طالبة تتهمه بأنه تحدث معها بكلمات تنم عن الغزل وتنطوى على خروج على القيم والأخلاق الجامعية ومخلة بالحياء ، وطالب بإلغاء القرار .
ورأت المحكمة أن قرار إحالة الاستاذ الجامعي لا يعد قرارًا إداريًا مما يجوز الطعن عليه استقلالًا ، لأنه ليس من شأنه إحداث أثر قانونى ، لكونه لا يؤثر بشكل نهائى فى المركز القانونى للأستاذ الجامعي ، ولا يعد قرارًا إداريًا نهائيًا .