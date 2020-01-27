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فن

عرض فيلم عاشقات السينما للمخرجة ماريان خوري بمعرض الكتاب 2020

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:38 م
ماريان خوري
ماريان خوري
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محمد نحلة

يستضيف معرض القاهرة الدولي للكتاب ضمن فعاليات دورته هذا العام، المنتجة والمخرجة ماريان خوري ليعرض فيلمها عاشقات السينما يوم الخميس الموافق 30 يناير بقاعة السينما في الواحدة والنصف ظهرا، ويتبع العرض حلقة نقاشية يديرها الناقد أندرو محسن.


ويتحدّث الفيلم عن حياة ستة نساء رائدات في السينما المصرية منذ بدايتها في العشرينيات، منهن (آسيا)، و(بهيجة حافظ)، و(ماري كويني)، عزيزة أمير وفاطمة رشدي وغيرهن ممن تحدين تقاليد المجتمعات المحافظة، من أجل فعل شيء يحبونه، وضعن أسسًا جديدة لصناعة فنّ السينما. ويتطرّق إلى كيف أن عشقهنّ اللامتناهي سمح لهنّ بتخطي العقبات وتجاوز المحرّمات رغم اختلاف انتماءاتهنّ الطبقية والاجتماعية والثقافية. وينقلنا الفيلم من الماضي إلى الحاضر ليوضح دورهن الكبير في تأسيس للسينما المصرية والعربية.


ومؤخرًا انطلق فيلم دراما الوثائقية "احكيلي" لماريان خوري في سينما زاوية بجانب عروض حصرية بسينمات أميركانا بلازا، بوينت 90، الزمالك، الفيلم حصل على جائزة الجمهور في إطار منافسته بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما حظى على عرضه العالمي الأول بمهرجان امستردام للأفلام الوثائقية (إدفا).


ماريان خوري هي سينمائية مصرية، دخلت مجال السينما كمنتجة ومخرجة على الرغم من خلفيتها التعليمية في الاقتصاد بالقاهرة وأكسفورد، إلا أنها سرعان ما انجذبت ماريان نحو عالم السينما بعد تخرجها. واستمر تعاونها الوثيق مع المخرج المصري الكبير يوسف شاهين لما يقرب من ثلاثين عامًا.

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