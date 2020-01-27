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حوادث

تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر بالتهرب الضريبي لـ 3 فبراير

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:51 م
ايمن بهجت قمر
ايمن بهجت قمر
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رامي المهدي
قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت محمد قمر، في اتهامه بالتهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 3 فبراير. 
 
وكشفت القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر، الشهير بـ"أيمن بهجت قمر"، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغانى والمؤلفات الغنائية، فى الفترة من 2009 حتى 2013. 


وتنظر محكمة جنح التهرب الضريبي محاكمات العديد من المشاهير لاتهامهم بالتهرب الضريبى ، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي وقضت اليوم الاثنين، قبول معارضة الفنان تامر عاشور، في الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتهرب الضريبي، كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح. 

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي، عاقبت الفنان غيابيًا، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.
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