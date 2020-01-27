إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بدمنهور بحالة تسمم بعد تناولهم يوسفي

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بمنطقة افلاقة بمركز دمنهور بحالة تسمم غذائي، نتيجة تناول وجبة غذائية فاسدة تشمل يوسفي وسجق وتم نقل المصابين لمستشفي الحميات بدمنهور لتلقي العلاج اللازم تحت تصرف النيابة العامة.





تلقت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة دمنهور بإصابة 4 أشخاص بحالة تسمم، وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين تناول أسرة كاملة بمنطقة منشية افلاقة وجبة غذائية فاسدة .





وتسببت الوجبة فى إصابة 4 أشخاص وهم كل من :" على خميس عبدالخالق" 26 سنة، " عزيزة ابراهيم مصطفى" 26 سنة، " ريماس على خميس" 7 سنوات، " آدم على خميس" 4 سنوات.



