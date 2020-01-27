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اقتصاد

تراجع أسعار الذهب 3 جنيهات

الإثنين 27/يناير/2020 - 05:55 م
تراجع أسعار الذهب
تراجع أسعار الذهب
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محمد يحيي

تراجعت أسعار الذهب في محلات الصاغة بختام تعاملات منتصف الأسبوع والمحددة اليوم الإثنين بمتوسط 3 جنيهات، مقارنة بما كانت عليه أمس الأحد.


سجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا انخفاضا لـ 696 جنيها اليوم بعد أن وصل لـ 699.1 جنيه أمس الأحد بانخفاض حجمه 3.1 جنيه.


ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأغلي فئة نحو 795 جنيها اليوم مقابل 798.95 جنيه أمس بفارق 3.95 جنيه.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 لـ 597 جنيها مقابل 599.25 جنيه أمس الأحد بفرق، 2.25 جنيه؛ بينما وصل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة لـ 464 جنيها مقابل 466.05 جنيه أمس الأحد بتراجع قدره 2.05 جنيه.


ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 5568 جنيها، وكيلو الذهب بـ 795.43 ألف جنيه وأوقية الذهب بـ24.74 ألف جنيه.

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